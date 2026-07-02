La Alameda marca el pulso lector del verano vigués

La Feira do Libro de Vigo empezó este jueves a enseñar algo más que cifras. En su segunda jornada, la cita instalada en la Praza de Compostela comenzó a dejar las primeras pistas sobre el pulso de esta 52.ª edición, que llega con más músculo que la anterior: cinco casetas más y tres librerías viguesas incorporadas respecto a 2025. Todavía es pronto para señalar qué género dominará la feria o qué balance final dejará, pero en los mostradores ya empieza a intuirse por dónde van los gustos del público.

A las 12.00 horas arrancaron las primeras firmas de autores en varias casetas, antes de que la programación retomase fuerza por la tarde, a partir de las 17.00 horas, con nuevas actividades y encuentros. Entre quienes se acercan estos días a la feria llama la atención la notable presencia de literatura en gallego y de autores de aquí, una impresión que comparten también algunos lectores. Es el caso de Silvia, que no solo percibe un aumento de la producción en gallego, sino que además aprecia «títulos más conocidos» y con capacidad para interesar a un público más adulto.

Aunque la feria ofrece una programación variada, con actividades para distintos públicos, una de las citas más esperadas sigue siendo la firma de libros, especialmente entre jóvenes y adultos. A lo largo de la jornada de este jueves estaba prevista la presencia de más de una veintena de autores. Entre ellos figuraba Manuel Bragado, con Afouteza celtista, que firmó a las 20.00 horas en la caseta de la editorial Elvira, donde también destacan obras autopublicadas de la autora e ilustradora Francesca D’a Silva, otro de los aspectos que algunos lectores valoran como singularidad de esta edición.

En esta séptima parada del circuito gallego, la Feira do Libro presenta además una mayor diversidad literaria que en años anteriores. La ampliación de la oferta resulta especialmente significativa para los aficionados al cómic, tanto al manga como al cómic europeo. Pero esa variedad no se limita a adolescentes o jóvenes lectores. También el público infantil encuentra una oferta amplia y específica. Además, por tercer año consecutivo, una de las casetas está dedicada en exclusiva a la literatura feminista.

En ese sentido, Cómics Vigo, Libros Para Soñar y Librería Lila aportan perfiles muy definidos y especializados, con propuestas concretas para distintos tipos de público. Aun así, el resto de casetas también ofrece un abanico amplio de géneros. Desde Librouro, por ejemplo, explican que, por ahora, lo más vendido están siendo las sagas juveniles y las novelas, aunque matizan que «hai que esperar máis ao final» para conocer con mayor precisión cuáles serán los resultados reales de la feria.

Por el momento, sigue siendo difícil aportar datos concluyentes porque la cita no ha hecho más que empezar. Será a medida que avancen los días cuando se pueda comprobar qué autores, géneros o títulos logran imponerse en una edición que, de entrada, ya ha ganado tamaño, variedad y capacidad para atraer a perfiles lectores muy distintos.