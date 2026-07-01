La Xunta construirá un nuevo aparcamiento para el hospital de Santiago mientras mantiene la caótica situación en el Meixoeiro

La Xunta acaba de anunciar que reordenará la circulación en torno al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Chus), mejorará su accesibilidad y creará un nuevo aparcamiento de seis plantas con 1.500 plazas, que elevará el total de las disponibles a 2.500. Lo hace a través de un proyecto de interés autonómico (PIA). Mientras tanto, mantiene la situación caótica en el Meixoeiro y rechaza la vía propuesta por el Concello de Vigo para habilitar un nuevo estacionamiento gratuito en el Álvaro Cunqueiro.

El Meixoeiro es un hospital con una frecuentación de usuarios muy alta, sobre todo, de mañana, al aglutinar una cantidad muy elevada de consultas, gabinetes de pruebas y quirófanos de cirugía ambulatoria, además de más de 300 camas. El déficit de aparcamiento lleva a usuarios a dejar los vehículos mal estacionados; a mucha distancia —como el centro comercial—; o en los leiraparkings que han proliferado en el entorno.

La circulación es dificultosa en algunas de sus zonas, con viales muy estrechos por su aprovechamiento para aparcamiento. Y las aceras escasean, por lo que los peatones se mueven por la calzada con el consiguiente riesgo.

Pero es que, además, el Meixoeiro es el hospital donde se ha centralizado la atención al paciente crónico, de edad avanzada y pluripatológico —en él está Geriatría, la unidad de demencias o radioterapia, por ejemplo— y la zona de atención ambulatoria de adultos del Servicio de Rehabilitación. Sin embargo, los accesos para este tipo de usuarios con movilidad reducida son escasos. La entrada directa de las ambulancias colectivas junto al gimnasio es pequeña y suele estar saturada. La parada del autobús está en cuesta, dificultando la bajada y subida de sillas de ruedas. También algunas de las plazas de movilidad reducida tienen cierta pendiente. Profesionales han solicitado formalmente una solución a estos problemas.

Para acabar de complicar la situación, en el mismo camiño do Arieiro en el que está el hospital se encuentra la Residencia Asistida do Meixoeiro, el Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependientes —las dos más grandes de Galicia y las únicas públicas de Vigo— y el Centro Integrado de Formación Profesional Manuel Antonio, cuyos usuarios compiten con los del hospital por un espacio de aparcamiento.

Propuestas municipales

El Concello planteó en 2015 a la Xunta un convenio para mejorar la ordenación del entorno, pero desde la Administración local explican que no obtuvieron respuesta. «El aparcamiento y las condiciones de circulación en el Meixoeiro son una calamidad insoportable», denuncia el alcalde, Abel Caballero, que sostiene que, aunque la solución es competencia del gobierno gallego, el municipal ofreció colaboración. «Pues tampoco», reprocha.

El regidor recuerda que en el Cunqueiro fueron las arcas municipales viguesas las que tuvieron que asumir la construcción de un aparcamiento gratuito de 450 plazas que da servicio a usuarios de 26 municipios gallegos. En enero de 2019, pidió a Sanidade la cesión de una finca en el acceso al recinto para construir otro de similares dimensiones, porque «la situación sigue siendo dramáticamente cara para los familiares de los pacientes» en el de la concesionaria del hospital. La Xunta lo rechazó. «De acuerdo, lo compramos», propuso el Concello y «dijeron que no», según asegura el regidor. Desde Praza do Rei explican que incluso plantearon una cláusula de devolución de los terrenos si se necesitaran para servicios asistenciales, pero no progresó. «Y allí está el suelo, sin poder aparcar porque quieren que la gente gaste dinero en el aparcamiento. Esto es Vigo. Santiago es distinto», censura y concluye: «Aquí no lo hace y no nos lo deja hacer a nosotros».

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La actuación en el Chus está promovida por las consellerías de Sanidade y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y está en fase de redacción. A mayores, también se licitará la creación de una rotonda en A Choupana, que requiere expropiación de terrenos.