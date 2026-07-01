Vigo prepara para su carrera más solidaria con la mirada puesta en Venezuela: llega el Social Run de apoyo a UNICEF

Vigo se calza sus zapatillas más solidarias con la mirada puesta en Venezuela. Este sábado, 4 de julio, la ciudad olívica acogerá un nuevo Social Run a favor de UNICEF en una jornada que une deporte, comunidad y solidaridad.

La iniciativa llega en un momento especialmente importante, en el que la atención está puesta en las emergencias que afectan a niños y niñas en distintas partes del mundo, como aquellos afectados por la situación de Venezuela tras sufrir dos terremotos que han colapsado el país. A través de su labor humanitaria y con la visibilidad de este tipo de actos, UNICEF trabaja para proporcionar ayuda de emergencia, apoyo y suministros esenciales allí donde más se necesitan.

La propuesta que se celebrará en Vigo nace con un objetivo claro: «disfrutar de una mañana diferente, correr en compañía, conocer gente nueva y colaborar con una buena causa».

Así será la Social Run de este sábado

Los organizadores apuntan que este encuentro contará con dos ritmos de participación para que cada persona pueda vivir la experiencia a su manera: uno más dinámico para quienes quieran apretar un poco más y otro más tranquilo para quienes prefieran disfrutar del recorrido, del ambiente y de la compañía.

Además, las primeras informaciones apuntan a que la ruta tendrá un acompañamiento especial, con música durante el recorrido para crear una experiencia más divertida y diferente para todos los participantes.

Al final del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un picoteo, cortesía de The Office, en Rosalía de Castro. La actividad no requiere inscripción previa, aunque la organización pide que quienes tengan intención de acudir lo comuniquen por privado a The Office, para poder preparar mejor todos los detalles y cuidar la experiencia de los asistentes.

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La carrera saldrá de la Praza de la Estrella a las 10.00 horas de este sábado, 4 de julio. «Una mañana para ponerse las zapatillas, compartir kilómetros y demostrar que el deporte también puede ser una forma de ayudar», apuntan desde la organización.