Vigo se consolida como gran ciudad de España con mayor solvencia económica: es la urbe menos endeudada del Estado

La crisis económica de 2008 y sus consecuencias posteriores tuvieron una importante repercusión en el día a día de los ayuntamientos españoles, que vieron como en 2013 veía la luz la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida popularmente como «Ley Montoro» y que buscaba poner orden en las finanzas municipales, cuya deuda con los bancos y entidades de crédito superaba los 35.000 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar otros 3.000 millones pendientes de pagar a sus proveedores.

En aquel momento, el Concello de Vigo, aunque no estaba en una mala situación, manejaba un endeudamiento de unos 60 millones de euros, cifra que contrasta con la registrada al cierre del último ejercicio completo (2025), cuando los pagos pendientes se situaban en 7,3 millones a empresas que prestan servicios o ejecutan obras, dado que se ha eliminado prácticamente en su totalidad la deuda con los bancos, con una cifra anecdótica de 70.000 euros. Tras conseguir en 2018 la deuda cero, la ciudad olívica lleva casi una década manteniendo a raya ese indicador, uno de los logros de los que presume habitualmente el alcalde, Abel Caballero, al proporcionar así el oxígeno económico necesario para afrontar obras y servicios.

Esto ha llevado a Vigo a consolidarse un año más como la gran ciudad de España que puede presumir de mayor músculo financiero y económico al registrar la deuda más baja entre aquellos municipios que tienen una población de al menos 200.000 habitantes, tanto en términos absolutos como relativos.

Así, esos 7,3 millones pendientes de pago a proveedores y los 70.000 euros que deben percibir las entidades bancarias suponen que la deuda por habitante se sitúe en 24,7 euros, cifra a la que no se acerca ningún otro municipio con más de 200.000 habitantes, siendo Oviedo el segundo ayuntamiento en esta clasificación con un endeudamiento de 42,1 euros por habitante y un montante total de 9,4 millones. Solo otras dos urbes españolas consiguen bajar la deuda relativa por debajo de los 100 euros, Móstoles y Las Palmas de Gran Canaria.

Deuda de las grandes ciudades de España y de las siete gallegas / R. V.

El esfuerzo realizado por Vigo para mantener a raya su deuda se mide perfectamente si se compara con el promedio de todas las grandes ciudades españolas, situado en 480 euros por habitante, un registro que se alcanza por casos como los protagonizados por ayuntamientos como el andaluz de Jerez de la Frontera, donde la deuda absoluta roza los 1.000 millones de euros, nivel que solo superan Barcelona (1.372 millones) y Madrid (1.871 millones), pero que, en proporción a su población, supone en el caso jerezano 4.645 euros por habitante, totalmente desproporcionada respecto al resto de ciudades, ya que la segunda peor clasificada, Zaragoza, sitúa este indicador en 859 euros.

Galicia

En Galicia, solo A Coruña cuenta también con un censo superior a los 200.000 vecinos, pero su situación financiera es muy diferente a la que exhibe Vigo. El consistorio herculino cerraba el pasado ejercicio con un endeudamiento casi nueve veces más elevado, por encima de los 62 millones (51 con los bancos y casi 11 con proveedores), resultando una deuda per cápita de casi 247 euros, lo que sitúa a la ciudad herculina como la urbe gallega con los segundos peores datos en términos relativos, solo por detrás de Ferrol, que se acerca a los 290 euros por habitante.

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Solo Pontevedra «aguanta» los registros que consigue Vigo, al presentar una deuda global de 6,5 millones, más reducida en términos absolutos, pero que supone por habitante 78,1 euros, más del triple que la viguesa. Santiago, por su parte, también es capaz de dejar este indicador por debajo de los 100 euros, mientras que Lugo lo tiene en 118 y Ourense en 172,3.