Los taxistas de Vigo se movilizan para dejar fuera a los VTC

La tensión entre los Uber y los taxistas es cada vez mayor. Con el fin de informar sobre cuestiones legales de los VTC y tratar la convivencia entre ambos colectivos, la asociación Élite Taxi convocó una asamblea sectorial este miércoles. La problemática principal reside en que los VTC únicamente tienen licencia para realizar carreras interurbanas, pero realizan traslados dentro de la ciudad diariamente de forma ilegal.

«A nivel de asociación, vamos a denunciar a las empresas de VTC a título personal», introducía Carlos Gutiérrez, vicepresidente de Élite Taxi. Además, se presentarán como parte codemandante de las sanciones impuestas por el Concello en contra de este tipo de vehículos, tal y como señalan desde la Asociación de Autopatronos del Taxi. «A día de hoy, hay 150 expedientes sancionadores hechos en Vigo», apunta Cristian Pérez, secretario técnico de la cooperativa. Una treintena de ellos, según indica, han conllevado multas de 2.000 euros.

Emilio Mosquera, presidente de la cooperativa de Autopatronos, declara que se trata de una «situación novedosa en la historia del taxi», que conlleva una «complejidad jurídica muy grande». «El problema principal es que no cubrimos la demanda», entonó Mosquera, lo que hace que los usuarios opten por otras vías como pedir un Uber.

¿Cuál es la solución?

El sector opta por exprimir las licencias existentes y contratar a más conductores para cubrir la demanda del servicio con la aspiración de dejar así marginados a los VTC. «Cuanto mayor sea la calidad del servicio que demos y mayor disponibilidad tengamos para el usuario, menos se pensará el día de mañana coger un vehículo de este tipo», valora Daniel Matías, presidente de Élite Taxi. «Ahora mismo son ilegales —añade—, pero mañana a lo mejor son legales y queremos evitarlo».

La acción policial juega un papel crucial. Los agentes vigilan y sancionan a los vehículos que operan en zonas donde no tienen autorización. «La Policía Local hace su trabajo como puede con los efectivos que tiene disponibles, y el Concello de Vigo ejerce la parte administrativa y sancionadora. Queremos que sigan en esa línea», declara Matías. En este sentido, Gutiérrez destacó que cuando empezaron a denunciar el problema, «había dos agentes formados en transportes y hoy se están formando más de 200».

Asistentes a la asamblea organizada por Élite Taxi. / Pedro Mina

Falta de implicación

La asamble contó con mucha menos participación de la esperada. «Somos 546 taxis en Vigo y aquí no hay más de 50 personas», criticaba el vicepresidente de Élite Taxi, destacando que se trata de un asunto que afecta a todos los trabajadores del sector.

«Nos hubiese gustado que la gente hubiese respondido un poco mejor porque nos estamos jugando nuestro futuro», confiesa Daniel Matías. Las asociaciones apelan a la implicación de sus compañeros y les invitan a asistir a este tipo de eventos que pueden determinar su porvenir. «El taxi debería involucrarse más», concluye Matías.