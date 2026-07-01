Sinsal arrancará en Vigo con dos conciertos singulares en el Planetario y la cámara semianecoica de la UVigo

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia comenzará este año en Vigo con dos conciertos especiales programados para la mañana del viernes 24 de julio, antes de que la actividad se traslade por la tarde a la isla de San Simón. El certamen abrirá así su nueva edición con dos citas de aforo reducido en espacios poco habituales: el Planetario del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico y la cámara semianecoica de la Universidade de Vigo.

La organización, a cargo de la promotora viguesa Sinsalaudio, plantea esta doble propuesta como un gesto de agradecimiento al público que ha respaldado el festival. Las dos actuaciones estarán protagonizadas por artistas gallegos y el acceso será preferente para quienes hayan adquirido el abono de tres días para San Simón, agotado en menos de 24 horas.

El primero de los recitales tendrá lugar en el histórico Planetario del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, un espacio inaugurado en 1966 como el primer planetario de España y el segundo de Europa. Allí actuará el compostelano Mateo Mena, uno de los nombres más inquietos de la creación sonora actual, que presentará el work in progress Detrás do azul. Su propuesta pondrá en relación el canto de los pájaros y los sonidos de la ionosfera, las tormentas electromagnéticas de Júpiter y una colaboración con artistas de regiones árticas y subantárticas, con las auroras boreales como punto de encuentro.

La segunda cita de la mañana se celebrará en la cámara semianecoica de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, una instalación diseñada para la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, una instalación diseñada para eliminar prácticamente cualquier ruido externo y reflexión del sonido. En este espacio, que en los últimos años ya ha acogido actividades culturales del propio Sinsal, ofrecerá su recital la artista e investigadora Carme López, una de las figuras emergentes de la música tradicional gallega. Su trabajo parte del universo de la gaita, pero lo expande hacia territorios sonoros mucho más abiertos y experimentales.

Las plazas para ambos conciertos serán limitadas. El público con abono para San Simón podrá confirmar su asistencia desde este martes y hasta el 15 de julio a través del correo electrónico remitido por la organización. Una vez finalizado ese plazo, si quedan entradas disponibles, podrán reservarlas quienes tengan entrada de día a través de la web del festival.

Sinsal volverá a celebrarse este verano en dos fines de semana consecutivos. Los días 24, 25 y 26 de julio el recorrido unirá Vigo y la isla de San Simón. Después, el festival viajará del 31 de julio al 2 de agosto a Braga, a los muelles del puerto de Vigo, al Museo do Mar de Galicia y al Real Mosteiro de Oia.

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Con este arranque en dos espacios tan singulares, Sinsal refuerza una de las señas de identidad que mejor lo distinguen: la capacidad de convertir el territorio, la arquitectura y el sonido en una misma experiencia cultural.