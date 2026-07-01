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Feira do Libro

Siete días de historias, firmas y encuentros

La Feira do Libro de Vigo abrió este miércoles en la Praza de Compostela una semana de actividad literaria con más de 150 autores, 26 casetas y más de 200 propuestas entre presentaciones, talleres, espectáculos y firmas. Bajo el lema «A porta a universos infinitos», la ciudad vuelve a reivindicar su pulso lector en una cita ya consolidada dentro del calendario cultural gallego

Vigo inaugura su Feira do Libro

Vigo inaugura su Feira do Libro

Pablo Hernández Gamarra

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Carolina López

«Esta cidade ama o mar e os libros». Con esa idea resumió Manuel Esteban, ganador del Premio Xerais de Novela 2016 con A ira dos mansos, el espíritu de la Feira do Libro de Vigo, que quedó inaugurada este miércoles en la Praza de Compostela y que se prolongará hasta el próximo 7 de julio. En su pregón, el escritor definió Vigo como una ciudad «mariñeira» y «literaria», dos rasgos que sirvieron de pórtico simbólico para una feria que reunirá durante siete días a más de 150 autores y 26 casetas.

En el acto de apertura participaron, entre otros representantes institucionales, el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; y el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas. A lo largo de la inauguración se puso en valor tanto a los profesionales implicados en la organización como el papel del libro como espacio de encuentro, memoria y conexión.

Ambiente en la Alameda.

Ambiente en la Alameda. / Pablo Gamarra

La feria viguesa es la séptima parada de un circuito de trece citas que arrancó en abril en Ferrol. A lo largo de esta semana están previstas más de 200 actividades, entre talleres, espectáculos y firmas. Entre los autores que pasarán por las casetas figuran nombres como Ledicia Costas, Pedro Feijoo u Óscar Reboiras.

Durante su intervención, Abel Caballero elogió la figura del pregonero y agradeció el esfuerzo de los libreros por recorrer Galicia con sus fondos y propuestas. El alcalde aprovechó también para recordar a Domingo Villar, al que definió como «gran escritor, marabilla de persoa e gran vigués que permanece connosco a través da súa obra, da súa memoria e da nosa memoria colectiva». Cerró su intervención felicitando a la organización y subrayando que «unha parte esencial da acción pública ten que ser a promoción da cultura».

Por su parte, Luisa Sánchez felicitó a Manuel Esteban y destacó su capacidad para convertir Vigo «no mellor protagonista posible» a través de su novela negra contemporánea, especialmente en a saga do inspector Carlos Manso.

También Anxo M. Lorenzo incidió en el valor de una programación diversa y pensada para todos los públicos, al tiempo que reivindicó el apoyo del Gobierno gallego «ao sector do libro, un dos máis importantes da nosa cultura, que invita a viaxar a mundos infinitos, como di o lema deste ano, e nos fai medrar como sociedade». En esa misma línea, aludió a la inversión de la Xunta en apoyo a la creación literaria.

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Bajo el lema «A porta a universos infinitos», la feria vuelve a abrir en Vigo una puerta simbólica a la lectura y al encuentro con los libros. Además, las librerías ofrecerán un 10% de descuento en los ejemplares vendidos. El horario de las casetas será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

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