Las nuevas bonificaciones en las gasolineras provocan un baile de precios en Vigo: hay subidas de hasta 17 céntimos el litro, pero también algún punto más económico

Como era esperable tras decaer este martes el paquete de medidas fiscales diseñado en marzo por el Gobierno para abaratar el precio de los carburantes, lo que ha supuesto que permanezca en pie únicamente un descuento de 15 céntimos por litro de combustible al recuperarse el IVA del 21% para gravar estos productos. Esto ha supuesto en las gasolineras de Vigo un auténtico baile en las tarifas con los que se cerraba el mes de junio, rompiéndose la tendencia a la baja de las últimas semanas e incrementándose de un plumazo en 11 céntimos el precio medio del litro de gasolina 95 (situado este miércoles en 1,55 euros) y en 7 céntimos el del diésel (fijado en 1,59 euros). De esta manera, prácticamente se difumina la diferencia entre ambos tipos de carburante, que en las primeras semanas tras el estallido de la guerra de Irán llegó a superar con claridad los 20 céntimos.

Los datos actualizados trasladados al Ministerio para la Transición Ecológica por la mayoría de estaciones de servicio que operan en Vigo desvelan que los incrementos más abultados se dan en dos establecimientos de Repsol situados en la avenida del Aeroporto, en los que la subida del litro tanto en gasolina como en gasóleo ha sido de 17 céntimos, mientras que en otros puntos gestionados por este operador el alza es de 16 céntimos.

Sin embargo, se da también la circunstancia de que las tablas de precios de otra gasolinera del grupo, la situada en Travesía de Vigo, y la que está en la acera de enfrente, de Moeve, ofrecen el litro de diésel a un precio más reducido del que constaba al cierre de junio, mientras que el de la gasolina 95 sí se incrementó diez y nueve céntimos, respectivamente. Sin cambios aparentes también está funcionando la gasolinera situada en la rúa República Argentina, ya que según los datos facilitados se mantienen los precios de un día para otro.

Algo que no varía, sin embargo, es la abultada horquilla de precios que se puede encontrar dentro del término municipal, con una «guerra de precios» entre las marcas tradicionales y las de bajo coste que llevan a que exista hoy una diferencia de hasta 31 céntimos en el litro de diésel y de 21 en el de gasolina 95 en función de la gasolinera por la que se opte para repostar. Los límites los marcan la estación de Ballenoil en la estrada de Camposancos (donde el diésel se vende a 1,43 y la gasolina a 1,46) y cuatro de Repsol (con tarifas de 1,77 y 1,68, respectivamente).

Operación salida más cara

En vísperas de la primera gran operación salida del verano, los cambios en las tarifas de los carburantes suponen, por tanto, un pequeño contratiempo para las economías familiares, puesto que de un día para otro llenar un depósito de 50 litros se ha encarecido un 7,63% en el caso de la gasolina y un 4,6% en el caso de los vehículos diésel. Los costes, además, están claramente por encima de los que había a estas alturas del pasado año, cuando el precio medio del litro de gasolina se situaba en 1,44 euros (11 céntimos menos que en la actualidad) y el del gasóleo A en 1,49 (10 céntimos menos), repitiéndose así lo que ya ocurrió en la última Semana Santa, cuando los viajes fueron bastantes más caros que en la de 2025.

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Queda por ver cuál será la evolución a lo largo del verano del nuevo paquete de apoyo diseñado por el Gobierno, ya que en agosto se reducirá de 15 a 10 céntimos la bonificación que sigue en pie, que pasará a ser de 5 céntimos en septiembre para desaparecer en octubre. Cómo se siga desarrollando el conflicto en Oriente Medio tendrá mucho que decir, aunque por si acaso, el Gobierno ha incluido una serie de cláusulas que permite recuperar los descuentos en caso de una escalada que impacte en los precios.