Muere Ángel Vila, referente del activismo vecinal y de la memoria industrial de Vigo

Vigo despide a Ángel Vila, trabajador de Hijos de J. Barreras y figura clave del activismo vecinal en Coia y Beiramar. Integrante de la Asociación Veciñal da Curva de San Gregorio, Vila dedicó buena parte de su vida a la recuperación de la memoria industrial, la defensa de la toponimia, la reparación histórica y el apoyo a las personas empobrecidas y privadas de libertad.

Colectivos como As Ninguéns lamentaron su fallecimiento y lo definieron como «un home bo, honesto, solidario», destacando su compromiso con las causas justas y su ayuda constante al barrio de Coia.

Desde la plataforma Beiramar da Xente destacaron su papel como transmisor de la memoria obrera de Barreras, astillero en el que trabajaron también su padre y su abuelo. «Nós formamos parte dese patrimonio», defendía Vila al hablar de la importancia de proteger la historia industrial de la ciudad.

También el portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, recordó a Vila como «un activista incombusíbel» y «un militante do ben común», subrayando su trayectoria en el sindicalismo, el movimiento vecinal y la defensa del patrimonio.

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