Muere Ángel Vila, referente del activismo vecinal y de la memoria industrial de Vigo
Trabajador de Hijos de J. Barreras e integrante de la Asociación Veciñal da Curva de San Gregorio, dedicó su vida a preservar la historia social, obrera y patrimonial de la ciudad
Vigo despide a Ángel Vila, trabajador de Hijos de J. Barreras y figura clave del activismo vecinal en Coia y Beiramar. Integrante de la Asociación Veciñal da Curva de San Gregorio, Vila dedicó buena parte de su vida a la recuperación de la memoria industrial, la defensa de la toponimia, la reparación histórica y el apoyo a las personas empobrecidas y privadas de libertad.
Colectivos como As Ninguéns lamentaron su fallecimiento y lo definieron como «un home bo, honesto, solidario», destacando su compromiso con las causas justas y su ayuda constante al barrio de Coia.
Desde la plataforma Beiramar da Xente destacaron su papel como transmisor de la memoria obrera de Barreras, astillero en el que trabajaron también su padre y su abuelo. «Nós formamos parte dese patrimonio», defendía Vila al hablar de la importancia de proteger la historia industrial de la ciudad.
También el portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, recordó a Vila como «un activista incombusíbel» y «un militante do ben común», subrayando su trayectoria en el sindicalismo, el movimiento vecinal y la defensa del patrimonio.
Su muerte deja en Vigo el recuerdo de un hombre comprometido, generoso y profundamente ligado a la memoria de su barrio y de su gente.
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
- Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
- Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre