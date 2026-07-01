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Fenómeno meteorológico

La luna de fresa tiñe de rojo la ría de Vigo

Se trata de el primer plenilunio del verano y su tono anaranjado se debe a su posición baja sobre el horizonte

La luna roja desde Cangas.

La luna roja desde Cangas. / Gonzalo Núñez

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Marta Clavero

Marta Clavero

La noche gallega ha dejado estos días una de esas imágenes que convierten la ría de Vigo en un mirador astronómico privilegiado: una luna llena, grande y anaranjada, elevándose sobre el perfil urbano de Cangas, vista desde la playa de Rodeira. Las fotografías captan el satélite suspendido sobre los montes y edificios del municipio, con un tono rojizo intenso que recuerda a la llamada «luna de fresa».

El fenómeno corresponde a la luna llena de junio, conocida popularmente como Strawberry Moon o luna de fresa. En 2026 alcanzó su máximo de iluminación el 29 de junio a las 23:56 UTC, es decir, ya entrada la madrugada del 30 en hora peninsular española, aunque pudo observarse casi completa durante varias noches alrededor de esa fecha.

Pese a su nombre, la luna de fresa no adquiere ese color por una transformación real de su superficie. La denominación procede de tradiciones norteamericanas vinculadas a la recolección de fresas silvestres en esta época del año.

La luna llena de este 1 de julio.

La luna llena de este 1 de julio. / Gonzalo Núñez

El tono rojo o naranja que se aprecia en las imágenes tomadas desde Rodeira se explica por su posición baja sobre el horizonte. Cuando la luna sale o se pone, su luz atraviesa una capa más gruesa de atmósfera; parte de la luz azul se dispersa y llegan con más fuerza los tonos cálidos, similares a los de un atardecer.

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En la ría de Vigo, la combinación fue especialmente fotogénica: la humedad del ambiente, la bruma sobre los montes y las luces de la villa reforzaron la sensación de una luna roja emergiendo sobre el paisaje.

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