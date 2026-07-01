La luna de fresa tiñe de rojo la ría de Vigo

La noche gallega ha dejado estos días una de esas imágenes que convierten la ría de Vigo en un mirador astronómico privilegiado: una luna llena, grande y anaranjada, elevándose sobre el perfil urbano de Cangas, vista desde la playa de Rodeira. Las fotografías captan el satélite suspendido sobre los montes y edificios del municipio, con un tono rojizo intenso que recuerda a la llamada «luna de fresa».

El fenómeno corresponde a la luna llena de junio, conocida popularmente como Strawberry Moon o luna de fresa. En 2026 alcanzó su máximo de iluminación el 29 de junio a las 23:56 UTC, es decir, ya entrada la madrugada del 30 en hora peninsular española, aunque pudo observarse casi completa durante varias noches alrededor de esa fecha.

Pese a su nombre, la luna de fresa no adquiere ese color por una transformación real de su superficie. La denominación procede de tradiciones norteamericanas vinculadas a la recolección de fresas silvestres en esta época del año.

La luna llena de este 1 de julio. / Gonzalo Núñez

El tono rojo o naranja que se aprecia en las imágenes tomadas desde Rodeira se explica por su posición baja sobre el horizonte. Cuando la luna sale o se pone, su luz atraviesa una capa más gruesa de atmósfera; parte de la luz azul se dispersa y llegan con más fuerza los tonos cálidos, similares a los de un atardecer.

Noticias relacionadas

En la ría de Vigo, la combinación fue especialmente fotogénica: la humedad del ambiente, la bruma sobre los montes y las luces de la villa reforzaron la sensación de una luna roja emergiendo sobre el paisaje.