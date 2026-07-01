Turismo
Las luces de Vigo ya se venden a 35 grados
La Navidad viguesa se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos nacionales. En plena ola de calor estival resaltan los carteles de agencias entre las calles de Granada o Albacete que ya promocionan sus visitas al alumbrado vigués para el Puente de la Inmaculada
Jon Zabala
Desde otros rincones de España, como Granada o Albacete, el calor sofocante no frena a las agencias de viajes, que, a falta de seis meses para la Navidad, ya lanzan campañas para organizar desplazamientos en grupo. Y, un año más, Vigo y sus luces vuelven a situarse entre los principales destinos nacionales.
«Luces de Vigo, Santiago de Compostela y Rías Baixas, Puente de la Inmaculada del 3 al 8 de diciembre, 595 euros por persona». Así anuncia una agencia andaluza su oferta de viaje de seis días entre Granada y Vigo para el puente de la Inmaculada. Una campaña que arranca en pleno junio, con 35 grados, e incluye un recorrido completo desde Padrón hasta Vigo, pasando por Santiago de Compostela, Combarro, O Grove y Pontevedra, entre otros destinos.
En Albacete también resulta atractivo el viaje a Vigo. «Navidades en Galicia, Luces de Vigo 2026, paseo en barco con degustación de mejillones y gambas por 339 euros por persona», venden desde una agencia manchega, con un recorrido de tres días, más breve que el de la compañía andaluza, pero que incluye igualmente las Rías Baixas, Vigo y Santiago de Compostela.
La Navidad viguesa se extiende no solo por España, sino por buena parte del mundo. En la anterior campaña se promocionó de la mano de 829 mupis instalados en 35 ciudades españolas, otros tantos en ciudades portuguesas, así como en Londres, París, Roma, Nueva York o incluso en Japón.
A falta de anuncio oficial, el encendido de las luces tendrá lugar en la primera quincena de noviembre y todo apunta al sábado 14 de noviembre como día de inauguración, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Es inevitable pensar que las luces de Vigo son ya uno de los grandes atractivos turísticos de España. El alcalde, Abel Caballero, se ha encargado año tras año de hacer crecer el evento, tanto en la altura del árbol, que el año pasado alcanzó los 44 metros, como en la cantidad de iluminación, con más de 11 millones de luces led instaladas en toda la ciudad.
Unas cifras que previsiblemente volverán a aumentar este año y que ya funcionan como reclamo en otras regiones de España, donde empiezan a moverse las reservas hoteleras para las fechas navideñas con el objetivo de ver el árbol de la Porta do Sol, la noria, el mercadillo navideño o el tren turístico.
Se trata de una celebración que, poco a poco, se ha ido haciendo hueco en la agenda turística de España, al nivel de citas como la Feria de Abril, Las Fallas o San Fermín. Estos paquetes de viaje van más allá de los 11 millones de leds, que siguen siendo el principal reclamo. Las agencias ofertan recorridos que incluyen Santiago de Compostela y la obligada visita a la catedral, así como distintos puntos de las Rías Baixas, entre ellos O Grove, A Illa de Arousa, Combarro o A Toxa.
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