La Fiscalía de Vigo pide multa para el abogado acusado de masturbarse ante una clienta: «Fue una situación objetiva de humillación para la víctima»

La plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo acogió este miércoles el juicio contra el abogado acusado de masturbarse por videollamada ante una clienta del turno de oficio a la que asistía en un procedimiento de violencia de género. El letrado no compareció, por lo que la vista se celebró en su ausencia, pero presentó un escrito de alegaciones en el que, según se expuso en el juicio, y junto a otro que formalizó también ante el Colegio de la Abogacía de Vigo, reconoce expresamente los hechos, aunque negando que sean delito, y dice que ha cerrado el despacho y dejado la abogacía.

Fue un juicio por delito leve. La Fiscalía y la acusación particular le imputan el que se recoge en el artículo 173.4 del Código Penal, que castiga a quien se dirija «a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad». Piden multa de 720 euros y el abogado de la mujer a mayores que se le impida aproximarse o comunicarse con la denunciante por un período no inferior a 6 meses.

La fiscal destacó que el abogado, con su proceder durante una asistencia y conversación de naturaleza profesional por un asunto de violencia de género, creó «una situación objetiva de humillación para la víctima». Considera que su declaración fue coherente y verosímil.

Concretamente la mujer declaró en el juicio que todo ocurrió durante una videollamada de carácter profesional con el letrado acusado. «El teléfono móvil empezó a moverse de forma extraña y yo ya intuí que se podía estar masturbando, pero me dije que no podía ser, que debía estar viendo mal, que era mi abogado», señala.

Sin embargo, en un momento en el que el hombre bajó la mirada, ella, declaró, vio a través de las gafas de él que «estaba desnudo de cintura para abajo» y que se estaba masturbando mientras la tenía a ella en la pantalla del móvil.

La víctima contó que trató de poner fin a la conversación y que llegó a tomar pantallazos. Mientras ocurrió todo, dice, él, que no dejó de hablar en ningún momento, no paraba de moverse y llegó a emitir «sonidos» de excitación, manifestó.

«Me sentí vulnerable y humillada», indica, relatando que junto a la denuncia ante la Policía Nacional, fue al Colegio de la Abogacía de Vigo, donde, según refirió, le dijeron que el abogado ya tenía antecedentes «por un episodio de exhibicionismo» con una persona menor de edad.

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El abogado de la mujer, de hecho, pidió al juez que se solicitasen los antecedentes penales del denunciado, si bien el magistrado respondió que no procede ya que en los delitos leves no cabe aplicar la circunstancia agravante de reincidencia. El juicio quedó visto para sentencia.