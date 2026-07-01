Cooperación
La Diputación de Pontevedra acelera los pagos comprometidos para la nueva piscina de Vigo
Luz verde a una transferencia de más de 400.000 euros para la reconstrucción en Teis
Tal y como sucedió la semana pasada con las obras de la grada de Gol en el estadio de Balaídos, la Diputación de Pontevedra acaba de desbloquear una transferencia de 407.200 euros con destino al Concello de Vigo para financiar la inversión que se está llevando a cabo para la reconstrucción de la piscina de Teis, a la que el ente provincial destina un total de cinco millones de euros, un 70% del montante total del proyecto.
«La Diputación ha resuelto esta transferencia en 64 días naturales desde que el Ayuntamiento entregó toda la documentación preceptiva. Este plazo contrasta con los casi 550 días que tardó en resolverse el abono de la humanización de Ronda Don Bosco durante el anterior mandato provincial», subrayan desde el gobierno provincial para poner en valor la agilidad burocrática en resolver este procedimiento, contraponiéndolo al del mandato bajo la presidencia del PSOE.
Además, señalan que, a día de hoy, el Concello de Vigo no ha remitido más certificaciones de obra de proyectos que se ejecutan en base a un convenio entre ambas administraciones, por lo que no hay ninguna deuda pendiente. Aprovechan también desde el gobierno provincial para reivindicar los 47 millones comprometidos en inversiones para Vigo desde 2023 y piden también al gobierno local que dé su visto bueno a otras propuestas como la construcción de un campo de béisbol o las reformas del auditorio del centro vecinal de Beade, las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía y el pabellón deportivo de Cabral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
- Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
- Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre