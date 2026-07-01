Desafiando los límites físicos: cinco valientes con discapacidad recorren la Ruta de la Plata

La fuerza no está en el cuerpo, sino en la determinación de seguir adelante. Así lo demuestran cinco valientes con diversas discapacidades que este miércoles han puesto rumbo a Sevilla. Desde allí, partirán el próximo viernes haciendo la Ruta de la Plata dirección a Santiago. Todos ellos desafían sus límites físicos y enseñan que no existen barreras para ellos.

Los protagonistas partieron a las 8.00 horas en furgoneta desde Vigo hasta llegar al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Imserso ubicado en Salamanca. Allí pasarán la noche «para no hacer el viaje del tirón», lo que afectaría negativamente a la salud de una de las participantes, tal y como señala Javier Pitillas, responsable de la Asociación DisCamino, organizadora del viaje.

Todo está listo para que el viernes comiencen a subir pedaleando por el recorrido que marca la Ruta de la Plata. Sin embargo, no es su primera andanza de este tipo. «Ya se conocen. Hace dos años hicimos con ellos el Camino Francés y surgió una relación muy chula entre todos ellos y el año pasado hicimos el Camino del Norte», explica Pitillas. «Al terminar la última aventura, ya ese mismo día se confabularon para que hiciéramos este año la Ruta de la Plata», señala.

La llegada está prevista para el próximo 18 de julio, tras casi 1.000 kilómetros de pedaleo. Irán acompañados de otros simpatizantes de la asociación. Junto a Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares ejercerán de pilotos. También Yolanda y Menchu se suman a la travesía como apoyos.

Los protagonistas

Los valientes que se lanzan a la aventura «son cinco personas con discapacidades muy complicadas», tal y como destaca Javier Pitillas. Merchi Álvarez es de Cambados y tiene Atrofia Muscular Espinal (AME), por lo que solamente puede mover la cabeza. Le detectaron la enfermedad después de haber sido campeona de Galicia de taekwondo. El moañés Pablo Paz se hizo con el oro en el Campeonato de España de Traineras y, como él dice, «se le apagó la luz» al darle una hemiplejia a raíz de un ictus que le paralizó la parte izquierda del cuerpo. Su vecino y también deportista remero, Suso Valverde, rompió la espalda a causa de una dura caída de un andamio mientras estaba trabajando. Actualmente es parapléjico.

Por su parte, Naiara Arteaga, natural de Donosti, tiene agenesia. Consiste en la ausencia congénita de un órgano o estructura anatómica. En su caso, nació solo con una pierna, a la cual le falta un hueso, lo que dificulta todavía más su movilidad. Su compañera Laura Martínez nació con espina bífida y se mueve con muletas. Junto con Paz, es la que tiene mejor movilidad.

Naiara y Merchi realizarán la ruta en bici-silla. Suso y Laura, lo harán pedaleando en handbike, mientras que Pablo va solo en una bicicleta reclinada. Este último, a pesar de tener la hemiplejia, es piloto de DisCamino. «Lleva a otros compañeros con una discapacidad más complicada cada vez que va a entrenar y lo hace 3 días a la semana», concluye Pitillas.