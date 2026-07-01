Los deberes que pone la Xunta al Concello de Vigo para su Plan del Ensanche: Alameda, mayor detalle en la catalogación y análisis de la movilidad

El Concello de Vigo acaba de reanudar la tramitación del Plan del Ensanche tras recibir el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente al borrador remitido a principios de año. El informe emitido por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade deja claro que el documento diseñado por el consistorio supondrá una importante mejora para la ordenación de un ámbito que abarca más de 60 hectáreas, pero impone también una serie de deberes que la administración local debe cumplir para culminar con éxito el trabajo, algo que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, confía en conseguir en unos dos años.

Tras las consultas remitidas al Instituto de Estudos do Territorio y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ambos organismos formulan una serie de recomendaciones, a las que se suman otras trasladadas por particulares y Asociación de Amigas das Árbores de Vigo. Especialmente importante son las directrices planteadas por Patrimonio en la elaboración del Plan del Ensanche, que pone el foco en que el documento recoja, entre otras cuestiones, una revisión de la catalogación de la Alameda como elemento del patrimonio cultural que, en estos momentos, no se contempla, al igual que con el resto de jardines.

Además, el futuro Plan del Ensanche deberá establecer también los criterios de catalogación, la aplicación de los niveles de protección y la definición de los grados de intervención admisibles en el patrimonio edificado, en los espacios libres y elementos urbanos y naturales a proteger, regulando claramente las obras que se permitirán y quedarán prohibidas.

Por otro lado, se deberá incluir de forma explícita la zonificación acústica del ámbito para evitar problemas por ruidos, mientras que la movilidad debe contar también con un anexo específico ante la previsión de que se creen nuevas zonas peatonales o se amplíen las existentes, con cambios en el tráfico rodado. No hay que olvidar que uno de los objetivos a medio y largo plazo es la prolongación hasta Serafín Avendaño del túnel con la boca de entrada y salida ahora en Porta do Sol, lo que supondría la semipeatonalización de Policarpo Sanz y García Barbón.