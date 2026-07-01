Cruceros en Vigo: MSC Virtuosa y Ventura llenan el muelle de Trasatlánticos
El MSC Virtuosa transporta 5.532 pasajeros y el Ventura 3.346, la mayoría de nacionalidad británica, en sus recorridos por el Atlántico
Cita de colosos este miércoles en el muelle de Trasatlánticos con la presencia del MSC Virtuosa y Ventura que acercaron a la ciudad a 11.800 personas sumando pasaje y tripulaciones. No es la mayor llegada de cruceristas de la temporada, ya que ese récord está reservado para el 2 de setiembre cuando coincidan Mein Schiff 6, Iona y Liberty of the Seas, en los que vendrán un total de 17.000 personas, pero de momento, MSC Virtuosa y Ventura animaron extraordinariamente esta vez la zona portuaria y aledaños con la mayoría de los pasajeros visitando tiendas y llenando terrazas.
Ambos buques operan para el mercado británico desde el puerto de Southampton. A bordo del MSC Virtuosa viajan 5.532 pasajeros de mayoría británica de acuerdo con datos de Bergé Marítima, en crucero de una semana con paradas en Brest, Lisboa, Vigo y Cherburgo mientras que los 3.346 asimismo británicos del Ventura (cuyo agente es Pérez y Cía.), lo hacen en recorrido de nueve noches y atraques en Santander, Vigo, Lisboa, Leixoes y Guernsey. El próximo martes se espera el Liberty of the Seas con otros 4.000 pasajeros.
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