Condenado en Vigo por contactar con niñas por Instagram con fines sexuales

Un joven aceptó este miércoles un año de cárcel y multa, junto a libertad vigilada, por contactar con niñas menores de edad a través de la red social Instagram con fines sexuales. La audiencia preliminar señalada en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo concluyó con un acuerdo de conformidad en el que el acusado asumió la autoría de delitos de tenencia, elaboración y distribución de pornografía infantil, así como de exhibicionismo.

Todo se remonta a 2019, cuando una investigación policial sacó a la luz al usuario de un perfil de Instagram que mantenía conversaciones de contenido sexual con una niña de 7 años de Alcalá de Guadaíra, lo que dio lugar a una causa judicial en dicho municipio sevillano en la que fue identificado el hoy acusado, un joven en la actualidad de 29 años de edad, como gestor del perfil y del correo electrónico asociado al mismo.

Ante estas evidencias, se realizó una entrada y registro en su vivienda de Vigo, en 2020, y se detuvo al joven. Entre otros dispositivos, los agentes se incautaron de dos teléfonos móviles que revelaron, refiere el fiscal, que el acusado se dedicaba a buscar en Instagram perfiles de niñas menores de edad, entablando contacto con ellas.

Embaucaba a las víctimas

La Fiscalía concreta que el encausado conversó al menos con tres menores «a las que intentaba embaucar preguntándoles por la ropa que llevaban, diciéndoles que eran muy guapas, para después solicitar que le enviasen videos y fotos desnudas o realizando actividades sexuales explícitas», remitiendo él a su vez vídeos o fotos suyas a las jóvenes.

«Consta que al menos una de las menores remitió fotos y vídeos en las que realizaba actividades sexuales explícitas. Dichas menores no han podido ser identificadas para verificar su edad real (la mayoría residían en países del continente americano), si bien se puede asegurar, por sus características físicas, que eran menores de edad», concreta el Ministerio Público.

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En uno de los teléfonos investigados se encontraron conversaciones con otros usuarios de la red social, citando uno con el que el joven de Vigo hablaba de actividades de pedofilia y al que le envió parte de los archivos sexuales de su teléfono, incluidas imágenes que le había remitido la menor antes citada.