El Concello de Vigo incorpora una mejora clave para disfrutar de los conciertos de Castrelos: «Es la mejor infraestructura de la historia»

El auditorio de Castrelos ya está perfectamente preparado para el ciclo de conciertos de este verano, que abrirá este jueves la legendaria banda británica Deep Purple. El montaje del escenario estaba este miércoles prácticamente finalizado tras la elevación de la cubierta, una estructura que baja tras cada concierto por motivos de seguridad. Hasta el recinto se acercó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, valorando el trabajo realizado durante las últimas semanas «para poder empezar una nueva temporada de grandes conciertos», en la que se aplicará una mejora que cambiará radicalmente la experiencia de los asistentes.

«Se trata de una mejora técnica que no se ve, pero que se va a notar», indicó el regidor vigués. Detalló que se ha realizado un exhaustivo estudio acústico en toda la grada y en el parque que permitirá ofrecer una calidad de sonido uniforme en todo el recinto. «Es un estudio realizado metro cuadrado a metro cuadrado con el que conseguimos que el sonido se vaya a escuchar con la misma calidad tanto delante del escenario como en la parte más alejada del parque, lo que permitirá una experiencia óptima incluso en los conciertos de mayor afluencia», comentó Caballero, recordando que se han contabilizado hasta 100.000 espectadores en Castrelos: «La visión del escenario no siempre es posible para quien está más atrás, pero el sonido llegará con total nitidez», garantizó.

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Por otro lado, destacó que también se optimizó la localización de la torre de control de sonido e imagen, situándola a una altura menor para evitar que obstaculice la visibilidad del escenario desde parte de la grada. «Tenemos el mejor montaje que se hizo nunca en toda la infraestructura de los conciertos de Castrelos», finalizó Caballero.