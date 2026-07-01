El Concello de Vigo autoriza la ampliación de las instalaciones de Apamp

El Concello de Vigo acaba de autorizar a la Asociación de Familiares de Persoas con Parálisis Cerebral (Apamp) para acometer la ampliación de las instalaciones que el colectivo tiene en el número 1 de la rúa Miguel Hernández. La licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo permitirá a Apamp ganar 319 metros cuadrados de superficie en el primer piso de un edificio que está compuesto por sótano, planta baja y primera planta, con una superficie construida en la actualidad de 1.164 metros cuadrados.

Fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el que anunció este miércoles la licencia para la asociación, detallando que, una vez realizadas las obras en el inmueble, la edificación resultante alcanzará una superficie total construida de 1.483 metros cuadrados, destinada a suelo dotacional. El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a algo más de 308.000 euros.

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En otro orden de cosas, el Concello licitará próximamente las obras del Centro de Emergencia para Mujeres en situación de violencia de género, que cuentan con un importe de 65.000 euros y que contemplan la rehabilitación del interior de las instalaciones y la cubierta del inmueble. El centro dispone de una veintena de plazas para acoger mujeres y menores en situación de riesgo, con atención ininterrumpida los 365 días del año. Se presta apoyo psicológico, social y jurídico.