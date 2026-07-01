Universidad
Carmen García Mateo convoca su primer consello de goberno para informar sobre la nueva gerenta
La rectora avanza que la sesión del Claustro constituyente podría celebrarse el próximo 13 de julio
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S.P.
La nueva rectora de la UVigo convocó este miércoles su primer consello del goberno para informar de la designación de Ana Comesaña como nueva gerenta. Durante la sesión extraordinaria, que apenas duró 5 minutos dado que solo incluía este punto, Carmen García Mateo también avanzó la continuidad, por el momento, de los dos vicegerentes actuales.
Aseguró además que se mantendrán algunas direcciones de área del anterior gobierno mientras la institución hace la «transición» hacia una nueva estructura. Y añadió que el Claustro constituyente podría celebrarse el próximo 13 de julio.
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