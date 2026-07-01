Política local
El BNG de Vigo apremia a Abel Caballero «a que se poña a traballar»
Los nacionalistas urgen respuestas a los problemas de vivienda, empleo y asuntos sociales
El BNG de Vigo reclamó este miércoles que el gobierno municipal de Vigo dé prioridad a los principales problemas de la ciudad como la política social, el empleo y la vivienda. Por ello, apremia al alcalde vigués, Abel Caballero, «a que se poña a traballar» para evitar que el presupuesto de este año «volva marcar un novo récord de inexecución», elevando a 150 millones la cifra que se dejó sin gastar el pasado ejercicio.
«Cada euro sen executar é un euro que non retorna á veciñanza, que non se destina a atender as necesidades reais da cidade», indica el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, que añade que «os vigueses merecen e precisan dun Concello que humanice de verdade a cidade poñendo as persoas no centro».
Igrexas censura, por ejemplo, que se dejasen sin ejecutar el 20% de las ayudas sociales de emergencias «a pesar de contar cun orzamento ridículo» de 1,3 millones. Además, los nacionalistas ponen también el foco en la baja ejecución del Plan Municipal de Empleo y que no se haya construido ni una sola vivienda protegida en un contexto de subida de los precios de alquileres y compraventa.
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