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Alerta en el centro de Vigo por el incendio en un restaurante

El fuego, declarado en el restaurante Peregrinus de Vigo, fue sofocado rápidamente y no causó daños personales

El incendio se produjo en el restaurante Peregrinus, situado en la calle Urzáiz.

El incendio se produjo en el restaurante Peregrinus, situado en la calle Urzáiz. / FDV

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Marta Clavero

Marta Clavero

Un incendio registrado a última hora de la tarde de este miércoles en la campana extractora del restaurante Peregrinus, situado en el número 5 de la calle Urzáiz de Vigo, movilizó a efectivos de los Bomberos de Vigo, de la Policía Local y de Emerxencias Sanitarias. La presencia de camiones del servicio de extinción, de una ambulancia y de varias patrullas policiales generó la alarma entre los viandantes que transitaban por la zona, una de las más céntricas y concurridas de la ciudad.

El fuego se originó en la zona de extracción del establecimiento hostelero, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió sofocar las llamas en poco tiempo y evitar que se propagasen al resto del local o a inmuebles próximos.

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Según las primeras informaciones, no hubo que lamentar daños personales. La actuación de los servicios de emergencia permitió además minimizar los desperfectos materiales en el restaurante, que se vio afectado únicamente por el incidente en la campana extractora.

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