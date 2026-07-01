Suceso
Alerta en el centro de Vigo por el incendio en un restaurante
El fuego, declarado en el restaurante Peregrinus de Vigo, fue sofocado rápidamente y no causó daños personales
Un incendio registrado a última hora de la tarde de este miércoles en la campana extractora del restaurante Peregrinus, situado en el número 5 de la calle Urzáiz de Vigo, movilizó a efectivos de los Bomberos de Vigo, de la Policía Local y de Emerxencias Sanitarias. La presencia de camiones del servicio de extinción, de una ambulancia y de varias patrullas policiales generó la alarma entre los viandantes que transitaban por la zona, una de las más céntricas y concurridas de la ciudad.
El fuego se originó en la zona de extracción del establecimiento hostelero, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió sofocar las llamas en poco tiempo y evitar que se propagasen al resto del local o a inmuebles próximos.
Según las primeras informaciones, no hubo que lamentar daños personales. La actuación de los servicios de emergencia permitió además minimizar los desperfectos materiales en el restaurante, que se vio afectado únicamente por el incidente en la campana extractora.
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
- Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
- Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre