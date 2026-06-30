Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaEmpleo femeninoIncremento de los créditosAlquiler de coches entre particularesCelta: a contrarrelojArte menstrual
instagramlinkedin

Vigo iza la bandera azul en Samil

Vigo suma 14 senderos azules, un reconocimiento que consolida su liderazgo en la calidad ambiental de su litoral y espacios naturales

Vigo iza su bandera azul.

Vigo iza su bandera azul. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo izó este martes la bandera azul en la playa de Samil, en el nuevo paseo marítimo, en un acto que marca el inicio de la temporada estival en el litoral de la ciudad.

Durante su comparecencia, Abel Caballero destacó que Vigo cuenta este año con 12 banderas azules, una cifra que, según aseguró, convierte al municipio en «la ciudad de España con más banderas azules».

El regidor puso en valor el esfuerzo municipal para mantener estos distintivos y reivindicó que «todo esto lo paga el Ayuntamiento de Vigo». En este sentido, señaló que, aunque la Xunta de Galicia informa del número de banderas azules concedidas en la comunidad, «las de Vigo las paga Vigo» y añadió que la Administración autonómica «las luce, pero no paga ni un céntimo».

Caballero también anunció que la playa de Alcabre vuelve a estar abierta al baño después de que este lunes se registrase un vertido puntual provocado por el reventón de una bomba de alivio. Según explicó, la incidencia quedó resuelta durante la tarde de ayer y, tras el tiempo de espera necesario para garantizar la calidad del agua, «en este momento ya se puede utilizar la playa de Alcabre».

Noticias relacionadas

Además, el alcalde destacó que Vigo cuenta con 14 senderos azules, nueve más que en la edición anterior, un reconocimiento que, según afirmó, refuerza la posición de la ciudad como referente por la calidad ambiental de su litoral y de sus espacios naturales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
  3. 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
  4. Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
  5. Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
  6. Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
  7. Teis quiere rescatar del olvido la antigua Praia da Manquiña
  8. Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay

Vigo iza la bandera azul en Samil

Vigo iza la bandera azul en Samil

La UVigo suma cuatro másteres y alcanza los 73 títulos oficiales el próximo curso

La UVigo suma cuatro másteres y alcanza los 73 títulos oficiales el próximo curso

Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle

Esquerda Unida, Sumar y Equo se presentarán en coalición a las municipales de Vigo: «No vamos a repetir los errores del pasado»

Esquerda Unida, Sumar y Equo se presentarán en coalición a las municipales de Vigo: «No vamos a repetir los errores del pasado»

Una joven DJ acusada en Vigo por la estafa del hijo en apuros se presenta en el juicio como víctima

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

La Audiencia de Pontevedra condena a cuatro acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de bananas por el puerto de Vigo

La Audiencia de Pontevedra condena a cuatro acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de bananas por el puerto de Vigo

La música vuelve a sonar en uno de los templos de la noche viguesa: «Ojalá algún día este escenario vuelva a cobrar la vida que se merece»

La música vuelve a sonar en uno de los templos de la noche viguesa: «Ojalá algún día este escenario vuelva a cobrar la vida que se merece»
Tracking Pixel Contents