Vigo iza la bandera azul en Samil
Vigo suma 14 senderos azules, un reconocimiento que consolida su liderazgo en la calidad ambiental de su litoral y espacios naturales
Vigo izó este martes la bandera azul en la playa de Samil, en el nuevo paseo marítimo, en un acto que marca el inicio de la temporada estival en el litoral de la ciudad.
Durante su comparecencia, Abel Caballero destacó que Vigo cuenta este año con 12 banderas azules, una cifra que, según aseguró, convierte al municipio en «la ciudad de España con más banderas azules».
El regidor puso en valor el esfuerzo municipal para mantener estos distintivos y reivindicó que «todo esto lo paga el Ayuntamiento de Vigo». En este sentido, señaló que, aunque la Xunta de Galicia informa del número de banderas azules concedidas en la comunidad, «las de Vigo las paga Vigo» y añadió que la Administración autonómica «las luce, pero no paga ni un céntimo».
Caballero también anunció que la playa de Alcabre vuelve a estar abierta al baño después de que este lunes se registrase un vertido puntual provocado por el reventón de una bomba de alivio. Según explicó, la incidencia quedó resuelta durante la tarde de ayer y, tras el tiempo de espera necesario para garantizar la calidad del agua, «en este momento ya se puede utilizar la playa de Alcabre».
Además, el alcalde destacó que Vigo cuenta con 14 senderos azules, nueve más que en la edición anterior, un reconocimiento que, según afirmó, refuerza la posición de la ciudad como referente por la calidad ambiental de su litoral y de sus espacios naturales.
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