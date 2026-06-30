La UVigo suma cuatro másteres y alcanza los 73 títulos oficiales el próximo curso

La Universidade de Vigo incorporará el próximo curso cuatro nuevos másteres y alcanzará así las 73 titulaciones oficiales de posgrado en el curso 2026/2027. La nueva oferta incluye los másteres en Química Teórica y Modelización Computacional, Prevención y abordaje multidisciplinar de las drogodependencias y conductas adictivas, Vehículos Autónomos y, en modalidad virtual, Trabajo Social en el ámbito sanitario.

Del total de másteres oficiales de la UVigo, 47 estarán adscritos al campus de Vigo, 15 al de Ourense y 11 al de Pontevedra. Aunque las nuevas titulaciones están todavía pendientes del informe favorable de la ACSUG, la universidad prevé que ese trámite quede resuelto en las próximas semanas.

La preinscripción para cualquiera de los másteres oficiales de la UVigo permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio. La lista provisional de personas admitidas se publicará el 15 de julio, mientras que el primer plazo de matrícula se abrirá entre el 23 y el 27 de ese mes.

Uno de los nuevos títulos es el Máster en Química Teórica y Modelización Computacional, adscrito a la Facultad de Química. Ofrecerá formación avanzada en mecánica cuántica, química cuántica y herramientas computacionales como machine learning, inteligencia artificial o computación de alto rendimiento aplicadas a problemas químicos. Según explica su coordinador, José Manuel Hermida, se trata de un máster «muy vocacional y especializado», con docencia íntegramente en inglés y colaboración con instituciones europeas. Está dirigido principalmente a graduados en Química o Física y orientado tanto a la carrera investigadora como a la incorporación a sectores como el farmacéutico, los nuevos materiales o la computación cuántica.

Otra de las novedades será el Máster Universitario en Vehículos Autónomos, un título conjunto presencial desarrollado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, que actúa como coordinadora. El máster, incluido en la guía de perfiles profesionales de futuro G2030, tendrá 90 créditos y una duración de curso y medio. Coordinado por José Fariña, director de la Escola de Enxeñería Industrial, está orientado a la formación avanzada en tecnologías de conducción autónoma y vehículos inteligentes, con contenidos ligados a percepción, inteligencia artificial, robótica móvil y sistemas de control.

También se incorpora el Máster en prevención y abordaje multidisciplinar de drogodependencias y conductas adictivas, de carácter interuniversitario con la Universidade de Santiago de Compostela y con la colaboración del Sergas. Adscrito a la Facultad de Educación y Trabajo Social, el título tendrá 90 créditos ECTS repartidos en dos cursos. Su coordinador, Manuel Isorna, destaca que prestará especial atención a la prevención, evaluación, intervención, tratamiento, reducción de riesgos, reinserción social, patología dual, adicciones comportamentales, perspectiva de género y atención a colectivos vulnerables.

El cuarto nuevo título será el Máster en Trabajo Social en el ámbito sanitario, de carácter virtual e interuniversitario, con participación de seis universidades españolas, entre ellas Santiago y Vigo. Con una duración de un año y 60 créditos ECTS, estará adscrito en la UVigo también a la Facultad de Educación y Trabajo Social. Su planteamiento será completamente en línea y con una metodología práctica orientada al desempeño profesional, con la vista puesta en formar perfiles capaces de intervenir, gestionar y liderar en el ámbito sociosanitario.