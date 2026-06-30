Treinta y cinco años al rescate de la memoria de la ciudad

«La gente se da cuenta de que no es cierto que Vigo sea una ciudad sin historia, porque se publica mucho y nosotros tenemos buena parte de culpa», destaca Antonio Giraldez como uno de los grandes logros de los 35 años de investigación y divulgación de la entidad que fundó con otras 18 personas. Su presidenta, Mercedes Bangueses, coincide: «El instituto de Estudios Vigueses hace ciudad».

El IEV nació el 13 de mayo de 1991, con Manuel Soto como alcalde y María José Porteiro, como edil de Cultura. Lo hizo con la exposición «Sinais de identidade» en Casa das Artes y la publicación de «Los alcaldes y los concellos de Vigo», de Lalo Vázquez, estrenando su departamento editorial. Eran 19 sus fundadores, de los que ahora quedan cinco.

La actual junta de gobierno del Instituto de Estudios Vigueses (IEV) / Pedro Mina

Giráldez recuerda que fueron necesarios tres intentos previos, liderados por Andrés Martínez Morás, presidente del Colegio de Titulados Mercantiles y que sería el primer dirigente del IEV, en 1978; el periodista Gerardo González, con un artículo en 1983; y Lalo Vázquez Gil, Cronista Oficial de la Ciudad, en 1985.

Sus sedes

Su primera sede fue en la antigua Universidad Popular —hoy EMAO—. En 1993, lo dotan de estatutos, pasa a depender de la Fundación Provigo y se traslada a su biblioteca. Pasaron luego por el edificio de Asefal —de 2002 a 2010—; por una etapa de «catacumbas», con reuniones en cafeterías; y por la Casa de Fernando Carreras, antes de llegar a la actual sede, en Cánovas del Castillo, 2. Aunque están «agradecidísimos» al Concello, padecen problemas de espacio por los legados que reciben cada vez con más frecuencia. Lo abren «cada vez más días» para consultas porque quieren «ser referencia de los documentos de la historia de Vigo» y «que todos tengan un lugar al que dirigirse».

En 1995 publicaron su primer boletín anual de investigación con artículos de historia, arquitectura, artes, derecho o economía de Vigo y su área funcional urbana. Este año presentan el 31. En 2008 crearon el Forum, con conferencias, mesas redondas y paseos guiados que agotan plazas.

«La fortaleza más potente del instituto es su capital humano», destaca su presidenta, que alaba la generosidad de sus miembros. Hoy son 32 y hacen un llamamiento a que se sumen más manos.

Ahora quieren potenciar el «trabajo en equipo», como en la próxima publicación colaborativa, Chiscadelos. En esa línea va el programa Tendendo pontes, con administraciones, centros educativos y otras entidades culturales. También quieren darle más visibilidad. Estarán, por ejemplo, en la Feira do Libro. La actualización de su web y la digitalización de sus fondos, también están entre sus planes.

Celebran estos 35 años este martes, a las 19.30 horas, en el MARCO en lo que esperan que sea «una especie de abrazo mutuo» con la ciudadanía viguesa, al servicio de la que se sienten.