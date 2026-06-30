Un total de 37 guardias civiles en prácticas se incorporan a Pontevedra, el segundo mayor refuerzo de toda la comunidad

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda, dio la bienvenida este martes a 37 nuevos guardias civiles en prácticas que se incorporan a la provincia. Un grupo de los 166 efectivos que formarán parte de las comandancias gallegas.

Los agentes se distribuirán en catorce localidades pontevedresas, donde prestarán servicio para ampliar su formación durante 40 semanas: Tui, Salvaterra de Miño, Ponteareas, Tomiño, O Porriño, Baiona, Mos, Pontevedra, Moaña, Cambados, Sanxenxo, Caldas de Reis, Valga, A Estrada y Lalín. Una vez transcurrido el periodo de prácticas, podrán adquirir el título de guardia civil profesional.

Pontevedra es la segunda provincia gallega que cuenta con más refuerzos, con el fin de contribuir a incrementar la presencia de la Guardia Civil en el territorio y a garantizar la seguridad ciudadana, especialmente durante la temporada estival que reúne los meses de mayor actividad.

La actual promoción de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supera las 3.000 plazas. Se trata de la más numerosa de los últimos años. La siguiente, eleva todavía la capacidad con un 4% más de efectivos, alzándose como la más grande en 18 años.