Las resoluciones del proceso de regularización extraordinaria de migrantes todavía no llegan a Vigo

Se acabó el plazo. El proceso de regularización extraordinaria de migrantes propuesto por el Gobierno concluyó con una asistencia muy superior a la esperada, según las diferentes entidades que ayudan a formalizar los trámites en la ciudad. Con todo, el alivio burocrático está lejos de llegar: el proceso administrativo todavía tiene largas sendas a recorrer.

Según indica Ana Sara Lera, de Fevega, aunque ya llegaron algunas resoluciones «temporales», todavía no hay niguna definitiva, como si ocurre en otras ciudades españolas. Y, aún así, las están llegando con más retraso del previsto. «Decían que tardarían entre 15 y 20 días, pero aquí llegaron al cabo de entre 25 días y un mes», apunta.

Estas resoluciones provisionales permiten incorporarse al mercado laboral mientras continúa la tramitación. Para Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración, se trata de uno de los aspectos más positivos del proceso. «Las personas pueden trabajar, cotizar y hacer vida normal mientras esperan la documentación definitiva», destaca.

Sin embargo, tanto Fernández como Fevega coinciden en que la parte más compleja comienza ahora. El representante del Foro advierte de que las resoluciones definitivas tardarán todavía meses y alerta de un posible cuello de botella posterior para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). «Conseguir una cita en muchas comisarías ya es prácticamente imposible. Cuando se incorporen miles de expedientes más, el problema será aún mayor», sostiene.

A esta preocupación se suma la carga de trabajo que deberá asumir la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), con sede en Vigo, encargada de resolver las cerca de 1,2 millones de solicitudes presentadas en toda España. Según denunció este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la unidad cuenta con apenas medio centenar de funcionarios para revisar todos los expedientes, por lo que reclama refuerzos urgentes para evitar un colapso administrativo. El sindicato advierte, además, de que alrededor de 500.000 solicitudes todavía no han sido incorporadas a la plataforma informática de tramitación, lo que podría retrasar aún más las resoluciones.

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Se estima que en la ciudad olívica podrían beneficiarse de este proceso alrededor de 3.000 personas, mientras que en el conjunto de Galicia la cifra podría alcanzar las 12.000.