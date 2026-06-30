Récord histórico de afiliados a la Seguridad Social en Vigo: la ciudad suma 121.234 trabajadores

Lucía Estévez vino a Vigo atraída por las propias características de la ciudad. Logró un empleo de ingeniera y no se lo pensó dos veces. Gelka encontró recientemente trabajo en una empresa de limpieza, aunque sueña con poder dedicarse a la docencia o a la administración, dos ámbitos que estudió en su país. Es madre soltera y tiene dos hijas, por lo que su jornada laboral es tan necesaria como compleja de encajar. Son historias muy distintas, pero ambas conforman una estadística cada mes más positiva para la urbe.

El empleo no deja de crecer en Vigo y el pasado mayo consolidó su mejor dato histórico: alcanzó un récord absoluto de 121.234 afiliaciones en alta laboral. Esa cifra culmina un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo si se compara con el suelo de la crisis económica registrado en marzo de 2014 (cuando se tocó fondo con 98.185 afiliados). Desde ese mínimo, la ciudad ya logró reincorporar al sistema a más de 23.000 trabajadores en doce años, es decir, una cifra similar a todos los habitantes del barrio de Teis.

En un corto y medio plazo, en comparación con el mismo mes del año anterior, la afiliación interanual aumentó un 2,17% respecto a mayo de 2025 (118.657 afiliados), lo que se traduce en 2.577 nuevos cotizantes en el último año. Gran parte de este último estirón se concentró en la pasada primavera. Solo entre abril y mayo de 2026, la ciudad experimentó un fuerte impulso mensual al pasar de 119.764 a las citadas 121.234 altas, lo que supuso una inyección exprés de 1.470 nuevos trabajadores en apenas 30 días.

En relación a otras ciudades gallegas, durante el último año la olívica lidera la creación de empleo en volumen, aunque no en ritmo. Es la urbe que más empleo neto creó en términos absolutos (ganó 2.577 afiliados), pero no de forma relativa. Ferrol y Ourense lideran en este caso.

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Por sectores, los datos muestran que el sector servicios es el que más crece, representando el 90% de todo el empleo creado en la ciudad para este periodo.La industria suma 59 nuevos ocupados, la construcción gana 49 y la agricultura y la pesca otros 32. Los empleados del hogar registran 20 nuevas personas y en un mes también se sumaron 120 autónomos más. Por otra parte, aunque en Vigo hay más mujeres trabajadoras que hombres, ellos sumaron más afiliaciones nuevas el último mes. Entre los trabajadores destaca el grupo de entre 45 y 54 años como mayoritario, pero el mayor incremento relativo del mes se dio entre los menores de 25 años y entre los 25 y los 29.