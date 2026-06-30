Rafael Louzán avala a Vigo para el Mundial 2030: «Es una alternativa plenamente preparada»

Espaldarazo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a la candidatura de Vigo para formar parte de las sedes que aporte España al Mundial 2030 que organizará conjuntamente con Portugal y Marruecos y que tendrá también partidos en Sudamérica para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo en Uruguay. Durante la asamblea general del organismo celebrada en Las Rozas para hacer balance de la temporada 2025-2026, Louzán abordó el «gran reto de los próximos años», la organización del próximo Mundial que cogerá el testigo del que se está celebrando en estos momentos en Estados Unidos, México y Canadá, una cita en la que aspira a estar Vigo, excluida en la polémica criba inicial y que ahora ha recuperado sus opciones gracias al trabajo que se ha ido realizando con la reforma de Balaídos, labor reconocida por el presidente de la RFEF.

«Tras la salida de Málaga y A Coruña, hemos reaccionado con responsabilidad y rapidez ofreciendo dos alternativas plenamente preparadas, Valencia y Vigo. Queremos que el Mundial llegue al mayor número posible de territorios, porque su legado debe ser compartido por todo el país y porque cada sede representa oportunidades de desarrollo, inversión e ilusión para miles de ciudadanos», indicó Louzán durante su intervención en la asamblea, recordando que tras la visita de la FIFA del pasado mes de marzo, donde comprobó los avances en varias ciudades entre las que no estaba en Vigo, tendrá lugar una nueva inspección a partir de septiembre de la que saldrá el veredicto definitivo del organismo internacional.

«Sabemos que después del mes de septiembre, cuando FIFA vuelva a visitar nuestro país para comprobar los avances, entraremos ya en una fase decisiva. No habrá margen para la improvisación. Habrá que demostrar con hechos, con obras, con planificación y con unidad institucional que España está preparada para liderar el Mundial del Centenario», añadió el presidente de la RFEF.

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En ese trabajo está desde hace tiempo Vigo, que tiene en marcha la nueva grada de Gol, cuyas obras estarán culminadas a finales de 2025, mientras está en plena ejecución desde hace unas semanas el traslado de los colectores en la explanada de Tribuna, un proyecto que es imprescindible para la ampliación de esta bancada y podar alcanzar el aforo que exige FIFA, que sitúa el mínimo en 40.000 espectadores.