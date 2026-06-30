La música vuelve a sonar en uno de los templos de la noche viguesa: «Ojalá algún día este escenario vuelva a cobrar la vida que se merece»

Un simulacro, un ensayo, casi una ilusión. Este domingo uno de los locales más emblemáticos de la noche viguesa volvió a acoger una actuación en su interior. «La música aún vive (como puede) en La Iguana Club», encabezaba en su publicación en redes sociales en lo que, «por desgracia», no fue un concierto.

La icónica sala en el número 14 de la calle Churruca celebró el domingo la grabación del videoclip de los próximos temas de Art Matamoa. Ante un grupo de familiares y amigos, Artur Cancelo (Vigo, 1997) hizo posible lo que en los últimos años parece una utopía en el otrora kilómetro cero de la movida viguesa: disfrutar de una actuación musical.

La Iguana, local por donde pasaron bandas como Green Day, carece en la actualidad de licencia para este tipo de espectáculos. Las restricciones impuestas desde el Concello al sector no solo ha limitado de forma notable la oferta de ocio en la ciudad, sino que ha dejado a muchas salas en una precaria situación.

«Ojalá algún día este escenario vuelva a cobrar la vida que se merece y que tantísimas personas echamos de menos», explicaban en Instagram, calificando de «familia» al intérprete vigués que «los considera su casa». Cancelo, residente en la actualidad en Madrid, ha compartido escenario con Depol o Dani Dicostas en los últimos meses. Los tres temas que grabó este viernes

«Estamos muy agradecidos de que a pesar de seguir acarreando el lastre de que nos hayan quitado injustamente la música en directo, continue habiendo bandas emergentes y amigxs que siguen pensando en La Iguana para mantener ese escenario con vida, con acordes, con baterías, con voces y con mucha ilusión de enseñar sus talentos al mundo», apuntaban en su publicación. Bandas como Maryland —participante en el Galicia Fest del fin de semana— o holywater también apoyaron la iniciativa en los comentarios de la publicación.

Temática de las canciones

La banda en esta ocasión estufo formada por Artur Cancelo (voz y guitarra), Púa Razzani (bajista), Guacho (batería) y Marta Ananín a los teclados. Los nuevos temas. que verán la luz en los próximos meses, tienen un predominio de los ritmos graves y una altísima presencia de la ciudad en sus letras.

Mientras tanto, la noche viguesa continúa a la espera de una menor beligerancia administrativa. Solamente salas como Rouge, La Fábrica de Chocolate o Mondo logran programar conciertos, agotando las entradas para la gran mayoría de nombres debido a su limitado aforo. Y es que en el ocio nocturno puede haber vida más allá de las copas.