Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle

Una mujer murió este martes en Vigo tras desplomarse en la vía pública. El aviso fue dado por un particular cerca de las 12:30 horas que se había caído en la calle Menéndez Pelayo. Según la información facilitada por la Policía Local, todo apunta a un episodio de carácter sanitario sin signos de violencia.

Desde el 112 Galicia se movilizaron hasta el punto efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una ambulancia. El personal sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer ante la posibilidad de que sufriera una parada cardiorrespiratoria, pero finalmente falleció en la calle.