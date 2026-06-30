Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
El aviso fue dado por un particular cerca de las 12:30 horas tras la caída de la mujer en la calle Menéndez Pelayo
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Una mujer murió este martes en Vigo tras desplomarse en la vía pública. El aviso fue dado por un particular cerca de las 12:30 horas que se había caído en la calle Menéndez Pelayo. Según la información facilitada por la Policía Local, todo apunta a un episodio de carácter sanitario sin signos de violencia.
Desde el 112 Galicia se movilizaron hasta el punto efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una ambulancia. El personal sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer ante la posibilidad de que sufriera una parada cardiorrespiratoria, pero finalmente falleció en la calle.
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