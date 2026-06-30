Una joven DJ acusada en Vigo por la estafa del hijo en apuros se presenta en el juicio como víctima

Una joven afincada en Madrid se sentó este martes en el banquillo de la Audiencia de Vigo acusada de estafar casi 6.800 euros a un vigués con la estafa del «hijo en apuros». La chica, que relató que tiene formación en filología coreana y moda y que trabaja como dependienta y DJ, se declara inocente. Su versión es que abrió dos cuentas bancarias a cambio de comisiones por iniciativa de un hombre con el que coincidió en un grupo de WhatsApp de música electrónica, al que dio los datos de su DNI: «No vi nada raro. No pensé que detrás de eso hubiese una estafa, sino no lo hubiese aceptado».

La acusada tiene más causas judiciales abiertas por esta cuestión. Su abogada, que señala que aparecieron más cuentas a nombre de su clienta que ella no aperturó, pide la absolución: afirma que la joven pudo haber sido «imprudente» e «ingenua», pero que eso no es delito, negando el dolo eventual.

Frente a ello, Fiscalía y acusación particular piden penas de prisión. El fiscal argumentó que le resulta «improbable» que una joven con estudios universitarios no conozca estas estafas. Ella declaró que «no ve el telediario ni lee los periódicos». La acusación pública, que le atribuye la presunta autoría o alternativamente una cooperación necesaria, sostiene que, aún asumiendo su versión, debía sospechar que entregando datos personales a un «desconocido» podría estar colaborando con un fraude.

El juicio evidenció que este timo está muy extendido. Un policía nacional contó que tienen «casi» un caso al día de este tipo de estafa o similares y que las víctimas suelen ser personas mayores de 65 años con escaso conocimiento tecnológico.