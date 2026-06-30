Esquerda Unida, Sumar y Equo se presentarán en coalición a las municipales de Vigo: «No vamos a repetir los errores del pasado»

La conocida como izquierda a la izquierda del PSOE formará una candidatura conjunta para las elecciones municipales de Vigo. Tal y como avanzó FARO, Esquerda Unida (EU), Sumar y Equo se presentarán en coalición para intentar recuperar el espacio perdido en el Concello de Vigo, donde en esta última legislatura este espectro político no ha contado con representación tras el fracaso de Marea en las municipales de 2023.

«Es un acuerdo de mínimos en el que llegamos a un consenso sobre el programa electoral. Hemos aprendido de los errores: ahora esto no va de siglas ni de sillones, sino de plantear un proyecto de ciudad y arreglar los problemas de nuestra gente», aseguró Gloria Alonso, secretaria de organización de Sumar Galicia. Ese proyecto se divide en un total de catorce áreas, con la vivienda, los servicios sociales y la movilidad como principales ejes.

A partir de este acuerdo, esta coalición, que se presentará con una imagen común en esas elecciones municipales de Vigo que se celebrarán el próximo año, está abierto a la aportación de vecinos y asociaciones que, lamentan, «llevan años silenciados». Pero también dejan la puerta abierta a otras formaciones políticas de izquierdas que todavía no se han pronunciado, como Podemos. «Hay espacio para todos», aseguró Guillermo Crego, coordinador local de EU. Teresa Marchante, cabeza de lista de las primarias de EU, defiende la necesidad de que Vigo sea una ciudad «más sostenible, no puede ser que en la vía verde lo único verde sea el cemento».

Ahora falta por determinar quién será el candidato de esta coalición de izquierdas que buscará recuperar el espacio perdido en la corporación municipal. «Ahora no es el momento de los nombres, sino del proyecto», aseguran. Las tres formaciones critican al gobierno local de Abel Caballero que, aseguran, está demasiado centrado «en la imagen y poco en la resolución de los conflictos sociales». «Nuestra voluntad es venir a mejorar lo que hay, no a que la política local sea un constante rifirrafe entre las administraciones», defiende Gloria Alonso.