La Empresa Municipal de Vivienda de Vigo, preparada para su lanzamiento: ya tiene todos los informes favorables

El Concello de Vigo ha recabado ya todos los informes necesarios para poner en marcha la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo), una vez que ha recibido el dictamen favorable de la Xunta, por lo que todo está listo para que la próxima semana el Consello de la Gerencia de Urbanismo apruebe de forma inicial la creación de este nuevo organismo, que debe pilotar el «ambicioso plan de vivienda» que ha diseñado el gobierno municipal, tal y como ha recalcado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, tras la reunión de la comisión que guía la constitución de esta sociedad.

«El expediente se aprobará el próximo martes y a partir de ahí irá a información pública. Si no hubiera alegaciones, quedaría aprobado y en ese momento empezaría con un presupuesto de 8,6 millones aportado íntegramente por el Concello», explicó Caballero.

Los principales desafíos de esta empresa serán acometer, por un lado, la construcción de viviendas protegidas, incidir en las políticas de rehabilitación que el consistorio ha llevado a cabo en los últimos tiempos y tratar de movilizar parte de esa gran bolsa de inmuebles vacíos que existe en la ciudad.

En el primer apartado, las primeras promociones que se activarán son las de Esturáns, con el proyecto de 27 pisos ya adjudicado, y Santa Cristina, donde están proyectadas dos centenares de viviendas. Mientras, en el ámbito de las reformas, el alcalde vigués destacó que ya hay 400 en marcha mientras que en lo que respecta las viviendas vacías, el Concello tiene abierta una línea de ayudas que permite optar hasta un máximo de 20.000 euros si se compromete el propietario a mantener durante cinco años el piso para un alquiler a precio tasado.

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«Después de que la Xunta no hiciese nada en 18 años, ni una sola vivienda de alquiler a precio tasado que es el principal problema, ahora las tenemos que hacer nosotros y para eso creamos esta empresa, que contará también con fondos del Gobierno de España. Vamos a uña de caballo, quemando etapas en una acción tan importante», finalizó Caballero.