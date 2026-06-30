El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos

El primer concierto veraniego en Castrelos, que tendrá lugar este jueves con Deep Purple como protagonista, puede sufrir un cambio de horario si fructifica la petición que el Concello de Vigo ha trasladado a los representantes de la banda británica para retrasar una hora el inicio del evento, previsto para las 22:00 horas. El objetivo de esta solicitud es evitar que se solapen la cita musical con el partido de la ronda de dieciseisavos de final que jugará España contra Austria, que arrancará ese mismo día a las 21:00 horas.

«Tan pronto supimos que coincidían ambos eventos, nos pusimos en contacto con ellos y les propusimos retrasar una hora el concierto, pero aún no nos contestaron si acceden», explica el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, explicando que si se logra el visto bueno del grupo británico, se aprovecharán las pantallas gigantes que hay junto al escenario de Castrelos para retransmitir el partido de España.

«Juega la selección española y a todos nos gustaría ver el partido y también el concierto, no sabemos si aceptarán, espero que sí porque nos parece razonable», finaliza Caballero. Si se retrasase el inicio del concierto a las 23:00 horas, no coincidirían ambos eventos siempre que el partido de España no se fuese a la prórroga, en cuyo caso su finalización se prolongaría mucho más allá de las 23:00 horas.

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Venta de entradas

Por otro lado, el martes 7 de julio se pondrán a la venta las 5.000 entradas para el concierto de Molotov, previsto para el jueves 16 de julio a las 22:00 horas. El método para comprarlas será el mismo que en las citas anteriores, con dos turnos y 2.500 en cada uno, de las que 2.000 se podrán adquirir de forma presencial y 500 online. En todo caso, será obligatorio disponer del DNI de los asistentes, ya que las entradas son nominativas.