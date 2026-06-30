El Concello celebra esta tarde las reuniones informativas para las 1.015 becas de Vigo en Inglés

El Concello de Vigo celebrará esta tarde las reuniones informativas dirigidas a las familias y al alumnado beneficiario del programa Vigo en Inglés, correspondiente a la convocatoria de este año. Los encuentros tendrán lugar en el Auditorio Mar de Vigo y, debido al elevado número de participantes, se desarrollarán en dos turnos: el primero a las 18:30 horas y el segundo a las 20:00 horas.

Durante las sesiones se explicará el funcionamiento del programa, los detalles del viaje y la estancia de tres semanas en el Reino Unido e Irlanda, así como todos los aspectos organizativos que deberán conocer las familias y los estudiantes antes de la salida.

Las becas incluyen la matrícula en un curso intensivo de inglés, el material didáctico, el alojamiento con familias británicas, las actividades educativas, culturales y de ocio, así como los desplazamientos y excursiones que realizarán durante la estancia para conocer distintas ciudades.

En la presente edición, el Concello concederá 1.015 becas, con una inversión total de 3.284.400 euros. El coste de cada plaza asciende a 3.235 euros.

Desde la puesta en marcha de este programa durante el mandato del actual alcalde, más de 12.000 jóvenes vigueses han disfrutado de una beca para estudiar inglés en el extranjero.

Noticias relacionadas

El alcalde destacó que Vigo es «la ciudad del mundo que concede más becas de inglés en proporción a su población» y subrayó que «Vigo concede más becas de inglés que Cataluña y Madrid juntas».