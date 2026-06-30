Solo los centros de salud de A Doblada, Teis y Olimpia Valencia tienen pediatría de tarde todo el verano

Menos de la mitad de la población infantil de la ciudad tendrá atención pediátrica en su centro de salud de tarde todo el verano. Algunos —el 18% de los alrededor de 34.000 menores de 15 años registrados— porque no la tienen en todo el año. Y otros —el 35%— porque la organización de las vacaciones estivales reduce el horario de cobertura.

En esta situación están los usuarios del centro de salud de Rosalía de Castro que, desde el 1 de julio y hasta el mes de septiembre, no dispondrán de consultas de Pediatría de tarde. En este horario, las familias deberán dirigirse con sus urgencias al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Sucede, además, que los cuatro cupos con los que cuenta están cerrados, por lo que no admite a usuarios que se quieran cambiar a él, a no ser que la familia consiga la autorización expresa de uno de los titulares de las consultas. De los cuatro profesionales, uno está de baja de larga duración, pero el Sergas asegura que está siempre cubierta su consulta, ya con un sustituto o prolongaciones de compañeros.

En Rúa Cuba también se concentrará toda la actividad pediátrica de mañana, pero solo durante la primera quincena del mes de agosto.

En el ambulatorio de Navia no solo cerrará Pediatría, sino que lo hará toda la actividad, como ya ha sucedido en veranos anteriores.

Y en el de Lavadores también han decidido concentrar de mañana toda la actividad facultativa, al menos, hasta que termine el verano.

Así es que solo habrá consultas de Pediatría de tarde a lo largo de todo el verano en el Olimpia Valencia —que cuenta con 11 pediatras y atiende a más de 9.000 menores—, Teis —con 4 profesionales, dos de ellos de tarde— y A Doblada —con 5, dos en horario vespertino—, que aglutinan al 47% de la población menor de 15 años. Son tres de los más grandes.

Déficit de profesionales

Hace años que el Servizo Galego de Saúde no cubre con sustitutos las vacaciones en Atención Primaria, ya que los profesionales en listas de contratación no son suficientes ni para atender todas las vacantes por jubilaciones y cambios de destino o las bajas de larga duración. Así que los centros de salud se organizan ellos mismos para dar cobertura a sus usuarios y proponen un calendario a la Dirección del Área Sanitaria de Vigo, que tiene que darles el visto bueno.

En los centros pequeños, los que disponen de un solo pediatra, se coordinan con otros centros para dar cobertura. Como es el caso de Bembrive y Sárdoma. En el primero, no habrá Pediatría ni en la segunda quincena de julio ni en la segunda de agosto. Sus usuarios tendrán que desplazarse en esas fechas a Sárdoma. Y viceversa, cuando la doctora de este centro coja sus vacaciones. Ya son servicios conectados, porque la profesional de Bembrive tiene en su cupo a unos 400 niños de Sárdoma.