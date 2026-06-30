Buscan en Vigo a una septuagenaria desaparecida desde este lunes

Se busca en Vigo a María P. R., una mujer de 75 años desaparecida desde este lunes 29 de junio. SOS ha emitido recientemente la alerta para poder dar con su paradero.

La septuagenaria mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene el pelo marrón claro y los ojos, marrones. Cuando fue vista por última vez, vestía un pantalón de lunares.

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Cartel de SOS Desaparecidos con el anuncio de María P. R. / SOS Desaparecidos

Cualquier pista sobre su localización puede aportarse a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo info@sosdesaparecidos.es.