Política municipal
El BNG denuncia los «obstáculos y enormes demoras» burocráticas que sufren las asociaciones vecinales viguesas
El grupo nacionalista reclama al gobierno local agilizar los trámites, reforzar el personal administrativo e incrementar los recursos
El BNG de Vigo ha reclamado al gobierno de Abel Caballero que «deje de boicotear» las actividades organizadas por el tejido asociativo de la ciudad. La formación nacionalista denuncia retrasos en la concesión de permisos, obstáculos administrativos y una falta de recursos que, según señalan, dificultan el desarrollo de iniciativas impulsadas por asociaciones vecinales y colectivos sin ánimo de lucro.
Los nacionalistas sostienen que la gestión de la Concejalía de Seguridad, dirigida por Patricia Rodríguez, está generando un «sabotaje institucional» que constituye una barrera en la organización de eventos culturales y sociales promovidos por entidades ciudadanas.
El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, criticó que asociaciones que dedican tiempo y recursos para ofrecer actividades abiertas a la ciudadanía se encuentren con una administración que, en lugar de respaldarlas, «convierte la tramitación de permisos en una yincana insoportable».
«No tiene explicación que sistemáticamente se estén resolviendo los permisos a escasas horas del inicio de los eventos o que se notifiquen nuevos requerimientos sin tiempo material», criticó Igrexas, poniendo de ejemplo la organización de las recientes hogueras de San Juan, entre otras actividades culturales celebradas en la ciudad olívica.
Ante esta situación, el BNG reclama al Concello que refuerce el personal encargado de tramitar las autorizaciones, agilice los procedimientos administrativos e incremente el apoyo económico destinado a las actividades promovidas por las asociaciones viguesas.
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