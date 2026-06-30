La Audiencia de Pontevedra condena a cuatro acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de bananas por el puerto de Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a penas de entre nueve y diez años y siete meses de cárcel a cuatro miembros de una organización dedicada a la introducción en España de cocaína procedente de Sudamérica. Los sospechosos fueron detenidos el día 26 de abril de 2023, cuando fue interceptado en Vigo un camión con 651 kilos de cocaína ocultos en palés de bananas, con un valor en el mercado ilícito de 25.513.102 euros.

En la sentencia, los magistrados relatan que, entre los meses de julio de 2022 y abril de 2023, a raíz de información de cooperación policial internacional, «se llevó a cabo una investigación acerca de una trama de personas estructurada y sostenida, que tendría el objetivo de mantener modos estables de introducción de cargamentos de cocaína disimulados en la carga lícita de contenedores de tránsito comercial provenientes de América del Sur, a través, entre otros, del puerto de Vigo, en donde se sustituirían los palés cargados en origen con cocaína por otros idénticos a los transportados para garantizar que la operación no fuese descubierta».

El tribunal ratifica el papel de los agentes encubiertos

El tribunal considera probado que la estructura organizativa estaba dirigida por una persona no enjuiciada, así como la intervención de agentes encubiertos «debidamente autorizados», la llegada del contenedor al puerto de Vigo y la intervención del camión con los palés, así como los informes periciales que confirmaron la sustancia y su pureza.

En los informes finales, uno de los abogados de la defensa afirmó que los agentes infiltrados que participaron en la investigación comenzaron a actuar sin autorización y que no se limitaron a la labor de verificar o contrastar información, sino que se presentaron como «piezas útiles» en el transporte de la droga.

Con la condena ya publicada, la Audiencia Provincial ratifica el papel de los agentes en el operativo. La Sala rechaza las cuestiones previas por falta de acreditación de vulneración grave de derechos o de provocación, entendiendo que la actuación policial fue meramente investigadora y que las posibles deficiencias formales no contaminan la prueba.

De esta forma, condena a uno de los acusados a diez años de prisión y al pago de una multa de 70.000.000 euros; a otro de los sospechosos, respecto al cual tiene en cuenta la agravante de reincidencia, a diez años y siete meses de prisión y al pago de 70.000.000 euros; y, a cada uno de los otros dos acusados, le impone nueve años de prisión y una multa de 50.000.000 euros.

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La sentencia no es firme, pues cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.