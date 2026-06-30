Instituto de Estudios Vigueses
El archivo vivo de la historia de Vigo está de aniversario
En una gala en el MARCO, la entidad repasó su historia y homenajeó a sus fundadores y a los miembros que ya no están
Labor omnia vincit es el lema clásico que acompaña la invitación de la celebración de los 35 años del Instituto de Estudios Vigueses. «El trabajo todo lo vence», como su incansable labor de investigación y divulgación de la historia de la ciudad. En el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) la entidad celebró este martes sus 35 primeros años de «esfuerzo y trabajo» con la voluntad de que sean muchos más.
En una gala conducida por María Dolores Rivera, la entidad difundió, en este caso, su propia historia, intercalada con pequeñas actuaciones del grupo de cámara de la Orquestra de Cordas de Nigrán. Apoyados por una pantalla, proyectaron imágenes de estos 35 años y recortes de prensa en los que se recogieron sus actividades.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los miembros que ya no están. Quince personas que contribuyeron a esta labor de reconstrucción y registro de la memoria, como el que fue director de FARO DE VIGO y cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas.
El vicepresidente del IEV, Antonio Giráldez Lomba, se refiere a ellos como «ramas» que se han desprendido del «árbol» que es el instituto, pero que siguen nutriendo el suelo en el que crece. «Han dejado huella y están en nuestro ADN», subraya.
Origen
También homenajearon a las 19 personas que fundaron la entidad ese 13 de mayo de 1991. Y, en concreto, a los cinco que siguen en ella, a «los 5 del 91». «Son esos referentes para todos nosotros. Cuando no ves la luz, ellos siempre tienen, desde la experiencia, palabras de ánimo que dan luz», destaca la actual presidenta del IEV, Mercedes Bangueses Vázquez, la primera mujer que ocupa este cargo.
Son Fernando Javier Costas Goberna, José Antonio Martín Curty, Xoan Carlos Abad Gallego, el propio Antonio Giráldez Lomba y Xosé Manuel Souto —este último no pudo asistir a la gala—.
Bangueses agradeció a los miembros —hoy, son 32— del instituto su altruista implicación, por ser la «fortaleza» de la entidad. También a sus familias, «los grandes sufridores» de esta dedicación. Y también a las administraciones y otras entidades que les acompañan en el camino.
Con la vista puesta en el futuro, quieren «tender puentes» con más organizaciones culturales y educativas para hacer «más y mejores cosas».
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
- Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre
- Teis quiere rescatar del olvido la antigua Praia da Manquiña