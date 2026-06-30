El archivo vivo de la historia de Vigo está de aniversario

Labor omnia vincit es el lema clásico que acompaña la invitación de la celebración de los 35 años del Instituto de Estudios Vigueses. «El trabajo todo lo vence», como su incansable labor de investigación y divulgación de la historia de la ciudad. En el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) la entidad celebró este martes sus 35 primeros años de «esfuerzo y trabajo» con la voluntad de que sean muchos más.

En una gala conducida por María Dolores Rivera, la entidad difundió, en este caso, su propia historia, intercalada con pequeñas actuaciones del grupo de cámara de la Orquestra de Cordas de Nigrán. Apoyados por una pantalla, proyectaron imágenes de estos 35 años y recortes de prensa en los que se recogieron sus actividades.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los miembros que ya no están. Quince personas que contribuyeron a esta labor de reconstrucción y registro de la memoria, como el que fue director de FARO DE VIGO y cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas.

El vicepresidente del IEV, Antonio Giráldez Lomba, se refiere a ellos como «ramas» que se han desprendido del «árbol» que es el instituto, pero que siguen nutriendo el suelo en el que crece. «Han dejado huella y están en nuestro ADN», subraya.

Origen

También homenajearon a las 19 personas que fundaron la entidad ese 13 de mayo de 1991. Y, en concreto, a los cinco que siguen en ella, a «los 5 del 91». «Son esos referentes para todos nosotros. Cuando no ves la luz, ellos siempre tienen, desde la experiencia, palabras de ánimo que dan luz», destaca la actual presidenta del IEV, Mercedes Bangueses Vázquez, la primera mujer que ocupa este cargo.

Son Fernando Javier Costas Goberna, José Antonio Martín Curty, Xoan Carlos Abad Gallego, el propio Antonio Giráldez Lomba y Xosé Manuel Souto —este último no pudo asistir a la gala—.

Bangueses agradeció a los miembros —hoy, son 32— del instituto su altruista implicación, por ser la «fortaleza» de la entidad. También a sus familias, «los grandes sufridores» de esta dedicación. Y también a las administraciones y otras entidades que les acompañan en el camino.

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Con la vista puesta en el futuro, quieren «tender puentes» con más organizaciones culturales y educativas para hacer «más y mejores cosas».