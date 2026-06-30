El alquiler de coches entre particulares se dispara en Vigo con precios desde cinco euros la hora

La movilidad urbana no deja de reinventarse en la ciudad. Los VTC y los taxistas se han encontrado en los últimos tiempos con una seria competencia que está ganando peso a pasos agigantados: el alquiler de vehículos directamente entre particulares. Las dos principales plataformas de este tipo de movilidad, Amovens y Getaround, están llenas de coches de vigueses que buscan ingresos extra arrendándolos a terceras personas. En total, hay cerca de doscientos disponibles para alquilar en la ciudad olívica. Los precios se marcan en función del tipo de vehículo, pero los más económicos parten desde cinco euros la hora o 28 por día, muy por debajo por ejemplo de las tradicionales empresas de alquiler de coches que están ubicadas especialmente en las estaciones de tren y en el aeropuerto de Peinador.

El funcionamiento es sencillo. Al igual que sucede con otros buscadores online, el interesado entra en las páginas web o aplicaciones de Amovens y Getaround, escoge la ciudad donde quiere alquilar un coche y pone día y hora de recogida y de entrega. La plataforma muestra el coste total y a partir de ahí, le conecta directamente con el propietario para acordar la entrega de llaves.

El intercambio de llaves puede realizarse mediante un encuentro físico, quedando propietario y cliente, ambos obligados a incorporar fotografías del coche con kilometraje y nivel de gasolina, por ejemplo, en la entrega y en la devolución. Pero también existe la posibilidad de que el alquiler se realice sin contacto entre ambos, pues Amovens ofrece la opción de instalar en el vehículo un dispositivo para abrirlo mediante una aplicación. Una vez completado el contrato de alquiler, durante la devolución se deberá verificar que el coche se devuelve en el mismo estado en el que fue entregado.

Aunque depende del caso, por lo general es la propia plataforma la que marca los precios en función de la demanda, es decir, dependiendo la hora, el día y el tiempo en el que el coche estará en la carretera. Hay que tener en cuenta que el arrendatario deberá abonar de su bolsillo todo el combustible que utilice y, en caso de que haya una multa en el periodo de alquiler, también tendrá que asumirla. En el precio del alquiler sí que está incluido todo el kilometraje de los trayectos y también los pertinentes seguros. Y en caso de necesidad de circular por otro país, por lo general se determina un suplemento a mayores.

Todos los pagos se hacen online a través de las propias plataformas. El único requisito para poder acceder a un vehículo en alquiler a través de este tipo de servicios es tener más de 21 años y al menos una antigüedad de dos en el carné de conducir. El resto de condiciones son acordadas específicamente entre arrendador y arrendatario, como la posibilidad de fumar en el coche o si se permiten las mascotas.

¿Y quiénes son los que ponen sus vehículos en alquiler? Pues hay todo tipo de propietarios. En algunos casos, gente que va a su trabajo a pie o en transporte público y por tanto no necesita su coche. También hay personas que precisan su automóvil para ir a trabajar y que los fines de semana no lo utilizan, y son los sábados y domingos cuando los tienen disponibles para alquilar. Es decir, hay mucha variedad en los perfiles, pero hay vigueses que se llegan a sacar mil euros mensuales por el arrendamiento de sus vehículos privados.

El tipo de automóviles disponibles en estas plataformas es inmenso. Desde utilitarios básicos hasta las gamas más altas, furgonetas, monovolúmenes... Es difícil no encontrar uno que se adapte a las necesidades específicas del interesado. Es más, también se pueden encontrar vehículos adaptados para personas con discapacidad y últimos modelos de coches eléctricos.

'Carsharing'

A los taxis, los VTC y el alquiler de coches entre particulares se sumará en los próximos meses el conocido como carsharing. Lo hará a través de Mobify, compañía gallega pionera en este sector y que planea llegar a Vigo tras asentarse ya en otras ciudades gallegas como Santiago, A Coruña y Ourense. El objetivo es desembarcar en la ciudad con una flota de al menos cien vehículos, todos ellos híbridos y eléctricos, e ir ampliándola en función de la demanda de los usuarios.

La principal característica del servicio y que lo distingue de otras plataformas es que se cobrará por uso real, es decir, el usuario paga por kilómetro recorrido y no por el tiempo, eliminando así el estrés del tráfico y reduciendo los siniestros y la peligrosidad en la carretera. Las tarifas parten de 0,29 euros por kilómetro, combustible incluido. En función del vehículo elegido, el precio varía. También ofrece la posibilidad de pagar por día, como el clásico alquiler de coches, con tarifas desde los 16 euros por jornada. Los planes de la empresa no se ciñen exclusivamente a Vigo, sino que también estarán presentes en el conjunto del área metropolitana.