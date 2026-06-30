Abierta al baño la playa de Alcabre tras solucionar el vertido de aguas fecales detectado el lunes
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró este martes que el vertido «ya ayer por la tarde estaba completamente arreglado»
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este martes que la playa de Alcabre vuelve a abrirse al baño tras solucionar el vertido de aguas fecales detectado ayer lunes.
Como señalaba ayer la Policía Local, durante la tarde del lunes se tuvo que prohibir el baño en varias playas de Vigo debido a un vertido «bastante fuerte» de aguas fecales en la zona de Alcabre. Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad, fue sobre las 15.00 horas cuando varias llamadas advirtieron a los agentes de la situación, desplazándose al punto los policías.
Una vez allí, los funcionarios informaron a los bañistas de lo ocurrido y prohibieron el baño en las playas de Alcabre y del Museo del Mar. Los usuarios de los arenales comentaban que el olor era perceptible en la zona.
«Ayer hubo un reventón de una bomba de alivio», apuntó este martes el alcalde. Caballero también explicó que, ese mismo día por la tarde, el reventón «estaba completamente arreglado», pero que optaron por «esperar» para garantizar la seguridad de los bañistas.
«Hoy y en este momento, ya se puede utilizar la playa de Alcabre», señaló el regidor.
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