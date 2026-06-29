Indetectable igual a intransmisible: el artista Marcos Puhinger y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur estrenan un mural de 12 metros en Bouzas para concienciar sobre el VIH

Cuando Keith Haring se mudó a Nueva York en 1978 escribió un manifiesto sobre la funcionalidad del arte. Dijo: «El público tiene derecho. El público está siendo ignorado por la mayoría de los artistas contemporáneos. El público necesita arte, y es responsabilidad del 'artista autoproclamado' comprenderlo, y no hacer un arte burgués para unos pocos ignorando a las masas». Años más tarde elaboraría en Barcelona un alargado mural, usando pintura roja, en el que podía leerse «Todos juntos podemos parar el sida». A la disposición de cualquier espectador, sanos o enfermos. Sin ocultar una causa que tendría que incumbir a todos. Los tiempos cambiaron y ahora la batalla es distinta. El objetivo es derrumbar los resquicios de un estigma trasnochado. Bouzas se convirtió para ello en lienzo. Desde este lunes luce un mural en uno de los muros del CIFP Audiovisual, mide 10x12 metros y muestra seis manos que se entrelazan enredadas por un hilo rojo. Al lado unas siglas: I = I o Indetectable igual a Intransmisible.

La obra habla del virus y de la unión entre todos los agentes implicados en su erradicación, en su tratamiento, en su cuidado y en lo que conlleva portarlo. Es una colaboración entre el artista redondelano (vigués de adopción) Marcos Puhinger y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, dirigido por Eva Poveda. En Vigo hay alrededor de dos millares de pacientes de VIH, con un incremento de 78 casos en un año. Con todo, que lleguen a consulta es el primer paso para frenar su avance. Con tratamiento, la carga viral se vuelve indetectable y, por tanto, intransmisible.

Parece evidente en 2026, pero la presidenta del IIS Galicia Sur reconoce que en una serie de entrevistas de calle en las que preguntaron a la sociedad cuánto sabía del tema, se llevaron una ingrata sorpresa al comprobar que el desconocimiento era todavía grande. El mural es una de las acciones de 'VIH, ciencia abierta', un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. «El arte es el aliado perfecto para amplificar mensajes y pensamos que hacer una cocreación con un artista vigués serviría para poner en valor los avances científicos y el trabajo sanitario, así como que en los 80 era una enfermedad mortal y ahora es crónica y controlable», apunta.

Puhinger plasmó sobre azul a los protagonistas: «Pinté la mano del doctor Ocampo, una eminencia; la de Eva Poveda, investigadora; la de Manu y Cándida, que trabajan en Agavi y las de dos pacientes. Están unidas por ese hilo rojo que enlaza a las personas y a la vez representa el lazo del VIH», explica. Su idea era dejar de crear a gran escala y en exteriores, pero el mensaje a transmitir le pareció importante y necesario. Es conocido a nivel nacional por realizar retratos hiperrealistas con boli Bic, pero en Galicia tiene un amplio recorrido pintando en muros y paredes.

Noticias relacionadas

En el acto de presentación también estuvo presente el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien destacó la importancia de combinar investigación y cultura para sensibilizar a la sociedad. Acompañado por la directora del Centro Galego de Prevención e Control de Enfermidades, Marta Piñeiro, reafirmó el compromiso de la Xunta en la lucha contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), una prioridad que se materializa en el Plan Galego de Infeccións de Transmisión Sexual 2026-2030, dotado con una inversión de 195 millones de euros. También asistió el gerente del área sanitaria, Javier Puente.