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Vigo recupera en julio y agosto los conciertos gratuitos de Curiosidades Solita

La Finca Solita acogerá ocho actuaciones los viernes por la noche, con grupos emergentes, estilos muy diversos y la primera presencia de una banda internacional en el ciclo

Concierto de Los Marcianos en Finca Solita.

Concierto de Los Marcianos en Finca Solita. / Marta G. Brea

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R. V.

El Concello de Vigo pondrá en marcha un verano más el ciclo Curiosidades Solita, una propuesta cultural que volverá a llenar de música en directo la Finca Solita durante los meses de julio y agosto. El alcalde, Abel Caballero, presentó este lunes una nueva edición de un programa que se desarrollará todos los viernes entre el 3 de julio y el 21 de agosto.

Caballero enmarcó la iniciativa en la recuperación de este espacio como enclave cultural de la ciudad. Según destacó, la Finca Solita fue rehabilitada para rescatar una parte del patrimonio y de la historia de Vigo y convertirla en un escenario para actividades culturales. En este sentido, subrayó que el ciclo se ha consolidado en los últimos siete años como una cita fija del verano.

Los ocho conciertos previstos comenzarán a las 21.00 horas y serán completamente gratuitos hasta completar aforo. El programa combinará actuaciones de grupos emergentes con propuestas de estilos muy diferentes, desde el punk rock y la psicodelia hasta el soul, el jazz instrumental, el metalcore, el posthardcore, el deathcore, el folk e indie, la música de raíces gallegas, el flamenco, el postpunk, la bossanova y los estándares de jazz.

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Entre las novedades de esta edición figura la participación, por primera vez, de una formación internacional, Os Barbosas, procedente de Portugal, que será la encargada de abrir el ciclo el 3 de julio. El resto del cartel lo completan Fulano de Tal el 10 de julio, Gandhi Boxing Club el 17 de julio, Front as to Dust el 24 de julio, Sanni el 31 de julio, Rociña Mourinho el 7 de agosto, El Anse el 14 de agosto y María Reis Quartet el 21 de agosto.

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