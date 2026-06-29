Vigo reclama a la Xunta tres millones al año «como ciudad más poblada de Galicia» y fondos para Peinador

El pleno de Vigo volvió a aprobar este lunes una batería de medidas a solicitar a la Xunta. A través de mociones defendidas por el grupo del PSOE, se reclama al Gobierno gallego la aportación de tres millones de euros anuales «en concepto de ciudad más poblada de Galicia» y otra aportación destinada a financiar vuelos desde el aeropuerto de Peinador. En ambos casos, las iniciativas salieron adelante únicamente con los votos a favor de los concejales socialistas, votando el PP en contra de ambas y el BNG optando por la abstención en la primera y por la postura negativa en la segunda.

En la moción sobre la aportación en concepto de ciudad más poblada de Galicia, el portavoz del PSOE, Carlos López Font, subrayó durante el debate que la ciudad olívica lleva «17 años de ninguneo» y de «agravios» por parte de la Xunta, que «castiga» a Vigo como respuesta a la «humillación» que el PP recaba en las urnas en las elecciones municipales. El edil socialista ha subrayado que la ciudad «demanda lo que le corresponde», ya no solo como ciudad más poblada, sino también por ser «el motor industrial de Galicia», «el fenómeno turístico más importante de España», o por ser centro de un área metropolitana de medio millón de habitantes. En todo caso, López Font ha recalcado que el gobierno municipal sigue reclamando la «deuda histórica» de 3.000 millones que la Xunta tiene con Vigo, y ha proclamado que «ningún alcalde defendió Vigo como Abel Caballero».

Por su parte, el grupo municipal del PP acusó al gobierno de Caballero de utilizar esta moción para «confrontar», en una muestra más de «victimismo político». Al respecto, el concejal Miguel Martín ha recordado que la aportación anual a Santiago, para compensar los gastos derivados de acoger las instituciones como capital de Galicia, se aprobó por unanimidad en el Parlamento en 2002. En ese sentido, ha cuestionado por qué el gobierno local no pidió esa financiación en el período 2005-2009, cuando PSOE y BNG gobernaron la Xunta, al tiempo que ha recordado las aportaciones realizadas por el gobierno gallego a la ciudad olívica, muy superiores a las que da a Santiago.

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha tildado la moción socialista de «ejercicio de frivolidad que roza el bochorno», teniendo en cuenta «la inejecución» de los propios recursos municipales. El concejal nacionalista, tras criticar el «modelo hiperlocalista» del gobierno de Caballero, ha propuesto enmendar la propuesta del PSOE, para reclamar a la Xunta una ley galega de haciendas locales, y para instar al Gobierno central a reformar la financiación local, pero la enmienda fue rechazada por los socialistas.

Mientras, la iniciativa sobre Peinador fue defendida por el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, que aprovechó para censurar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por «reconocer que le pagó a Ryanair en Santiago», defendiendo también que la administración autonómica y la Diputación de Pontevedra deben participar en la financiación de nuevas rutas, y aportar un tercio de los recursos para pagar las nuevas rutas «que el Ayuntamiento acuerde».

El concejal del PP, Fernando G.Abeijón, ha criticado esta «moción oportunista», y ha acusado al gobierno vigués de «mentir» sobre las declaraciones de Rueda, recordando que la Xunta «no paga vuelos»; mientras que el gobierno de Vigo lleva gastados más de 10 millones de euros para pagar a aerolíneas, sin que se haya consolidado «ni una ruta».

Noticias relacionadas

La edila del BNG, Ana Martínez Piñeiro, ha lamentado que el gobierno vigués sigue «insistiendo en un modelo fracasado», de financiar a compañías privadas, y ha propuesto, en lugar de los acuerdos planteados por el PSOE, instar a la coordinación de las terminales gallegas, y tomar medidas de impulso de Peinador, como mejorar los accesos, reclamar la apertura las 24 horas o la recuperación de la torre de control presencial.