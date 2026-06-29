Vigo impulsa el primer banco estatal de arena de playa

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo ha puesto en marcha el que será el primer banco nacional de arena de playa de España, una infraestructura científica concebida para reunir muestras procedentes de distintos puntos del litoral y avanzar en el conocimiento de la sedimentología marina en un contexto marcado por el cambio climático.

La iniciativa se articula a través del proyecto Iberarenum, con el que el CIM aspira a crear un gran archivo de arenas de playa que permita estudiar mejor la composición, el origen y la evolución de los sedimentos costeros. El objetivo es disponer de una base de referencia útil tanto para la investigación como para la divulgación, al tiempo que se favorece la implicación de la ciudadanía en la recogida de muestras.

La propuesta se apoya precisamente en esa dimensión participativa. El proyecto invita a personas de todas las edades a colaborar en la construcción de este banco de arena, siguiendo una metodología común que permita obtener muestras comparables y aprovechables desde el punto de vista científico. La idea es convertir un gesto aparentemente sencillo —recoger arena de una playa— en una herramienta útil para comprender mejor los procesos que afectan al litoral.

Desde el CIM subrayan que este banco servirá para analizar la sedimentología marina desde una perspectiva amplia y con vocación de continuidad. La creación de una colección sistematizada de arenas permitirá abrir nuevas líneas de trabajo sobre dinámica litoral, erosión, transporte de sedimentos y transformaciones ambientales, además de generar un recurso con valor educativo y de transferencia.

La iniciativa está financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se enmarca en la estrategia del centro vigués de reforzar tanto la investigación como la conexión entre ciencia y sociedad. En ese sentido, el proyecto no solo busca resultados académicos, sino también acercar el conocimiento marino al público general.

El director del CIM, Daniel Rey, destacó en la presentación del proyecto esa doble vertiente científica y social. «Iberarenum busca achegar o coñecemento científico e a importancia da sedimentoloxía mariña á sociedade nun contexto de cambio climático», explicó.