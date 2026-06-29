Asturias y León siguen la estela de Galicia y estrenan un AVE sin paradas en Castilla

Lo que en el resto de corredores era una tónica habitual (y lógica) empieza a imponerse también en el noroeste peninsular. Renfe ha reajustado su oferta de AVE entre Madrid y Asturias con la incorporación de un nuevo servicio «semidirecto» que no realizará paradas en Castilla.

Esta operativa se implementó por primera vez en Galicia el pasado 22 de mayo con la primera frecuencia del día desde Vigo-Urzáiz, que desde entonces solo presta servicio a Pontevedra, Santiago y Ourense en lugar de Zamora.

La frecuencia partirá de Gijón a las 19.53 horas de los domingos y se detenderá únicamente en Oviedo (20.20 horas) y León (21.29 horas) antes de «volar» hacia Madrid, llegando a Chamartín a las 23.37 horas.

Itinerario del nuevo AVE semidirecto entre Asturias y Madrid / Renfe

Al no efectuar paradas en Palencia, Valladolid o Segovia logra un el mejor tiempo de viaje de todo este corredor, con apenas 3 horas y 13 minutos desde la capital del Principado a la terminal madrileña. Según destacan desde la operadora pública y el Ministerio de Transportes se pretende «facilitar la movilidad estival», aumentando el número de plazas en uno de los periodos de mayor demanda del año.

De esta manera Renfe también recorta los tiempos de viaje para competir contra el avión en la ruta entre ambos extremos de la línea. En los últimos meses han comenzado a volar entre los aeropuertos de Barajas y Santiago del Monte compañías como Air Europa y Volotea, sumándose a Iberia.

Este aumento de la oferta se replica también en la línea hacia Galicia, donde ofrecerá 850.000 plazas de AVE, Avlo y Alvia con Madrid y el resto de España del 30 de junio al 15 de septiembre. Las 306.000 en la relación con Vigo suponen un 50% más de las ofertadas por las aerolíneas desde el aeropuerto de Peinador el pasado verano.

Polémica con Zamora

La falta de reacciones o críticas en Valladolid, Palencia o Segovia contrasta con la «guerra del AVE» que ha enfrentado en los últimos meses a Galicia y Zamora. El establecimiento del primer tren directo entre ambas comunidades sin ninguna parada en Castilla y León desató una nueva oleada de críticas desde la ciudad en lo que han considerado cruzar una «línea roja»: la de pasar de largo por su estación. Formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL) ya enviaron un escrito al Ministerio de Transportes en el que exige los motivos que justifican esta decisión comercial.

Trenes AVE y Avlo entre Vigo y Madrid desde el 21 de mayo de 2026 / Simón Espinosa

La Plataforma en Defensa del Tren de dicha provincia, creada el pasado año tras la supresión de servicios, cargó duramente contra Renfe por esta decisión que tiene su origen en una corrección a los horarios actuales. El Alvia 4114 con origen en Lugo que se estrenó el 21 de mayo permite a las estaciones de A Gudiña (7.44 horas) y Sanabria AV (8.04 horas) recuperar el tren madrugador hacia Zamora (8.39) y Madrid, a donde llega a Chamatín a las 10.13 horas. Para evitar un solapamiento con unos minutos de diferencia, el AVE 4464 adelantó su salida desde Vigo-Urzáiz a las 5.50 horas y sumó una parada en Santiago (6.51) incrementando así los usuarios en una de las franjas más codiciadas por las aerolíneas ahora mismo: la de los viajeros de negocios a primera hora.

Sin embargo, desde la entidad ciudadana critican que se elimine una parada «de dos minutos», para lo que no tienen en cuenta la aceleración o frenado de un convoy que circula a 300 km/h. Según recoge LA OPINIÓN DE ZAMORA, medio perteneciente al mismo grupo editorial que FARO, denuncian que hay paradas más «innecesarias» que las de Zamora, como podría ser la de Pontevedra, que tiene lugar a los 15 minutos de arrancar el tren.

Según los datos oficiales de Adif a través del PISERVI, en 2025 Zamora contó con 389.517 viajeros en 6.972 trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad. Por su parte Pontevedra, con 2.658 servicios, anotó 251.577 viajeros. Es decir, la ciudad castellanoleonesa registró 55,66 viajeros de media por convoy entre subidas y bajadas —un 5% de su capacidad— mientras que la capital del Lérez sumaba 94,64 pese a tener el aeropuerto de Peinador como alternativa.