Taxistas vigueses accederán a pólizas de todo riesgo por 1.990 euros gracias a un nuevo convenio

La operadora Vitaxi ha alcanzado un acuerdo con la correduría Willis-WTW Iberia para ofrecer a sus asociados condiciones preferentes en la contratación de los seguros de sus vehículos profesionales. El convenio, firmado este lunes por el CEO de Vigo Taxi System-Vitaxi, Antonio Soto, y el director territorial de la compañía aseguradora, David Zapata, permitirá a los taxistas acceder a pólizas con precios reducidos.

Según las condiciones del acuerdo, los profesionales integrados en esta operadora podrán contratar un seguro a todo riesgo por 1.990 euros al año o una póliza a terceros por 1.353 euros anuales. La empresa asegura que estas tarifas se sitúan por debajo de las que habitualmente afronta el colectivo.

Antonio Soto destacó que la iniciativa pretende mejorar la competitividad del sector en un momento en el que el incremento del coste de los seguros se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los taxistas vigueses. Además, recordó que el encarecimiento de las pólizas ha motivado en los últimos meses diversas reivindicaciones por parte del colectivo y defendió que el nuevo convenio facilitará el acceso a coberturas en mejores condiciones económicas.

El CEO de la operadora enmarcó además este acuerdo dentro de la estrategia de la compañía para ampliar los servicios dirigidos a sus asociados. En este sentido, señaló que Vitaxi busca complementar su plataforma tecnológica, que incluye sistema de gestión, aplicación móvil y centro de atención telefónica permanente, con ventajas adicionales como las alcanzadas anteriormente en materia de medios de pago y, ahora, en el ámbito de los seguros.

Por su parte, David Zapata subrayó la importancia del taxi para la movilidad urbana y explicó que el objetivo del convenio es aliviar uno de los principales costes que soportan los profesionales. Según indicó, la colaboración permitirá ofrecer soluciones de aseguramiento adaptadas al sector, reducir el impacto económico de posibles incidencias y reforzar el respaldo a los taxistas integrados en Vitaxi