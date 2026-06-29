Seis reformas en marcha en el Casco Vello de Vigo para habilitar más de una veintena de viviendas

El consejo de administración del Consorcio Casco Vello (CCV) de Vigo se reunió este lunes para aprobar las cuentas anuales correspondientes a 2026, un ejercicio en el que se prevé acometer la reforma de otros seis edificios para habilitar más de una veintena de viviendas de protección. Así lo manifestó tras la reunión la delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del organismo, Ana Ortiz.

En concreto, se trabaja en estos momentos con cuatro proyectos para rehabilitar inmuebles en la parte baja del Casco Vello, en concreto en la Ribeira do Berbés, donde se acometerán obras en los números 7, 9, 25 y 27 para construir una docena de inmuebles. Además, en la rúa Real 20 ya están en marcha los trámites para otras seis viviendas y en Peñasco 5 para otras dos.

«O traballo feito durante os últimos 20 anos para a recuperación do barrio histórico vai ter continuidade, porque o noso compromiso é firme e imos seguir nesta liña para que o Casco Vello teña unha rehabilitación integral no menor tempo posible e tamén aporte novas vivendas para novos veciños», destacó Ana Ortiz.

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La validación de las cuentas anuales en el consejo de administración se suma a otros pasos dados a finales del año pasado cuando se aprobó el Plan de Actuación 2026-2030 y cómo financiarlo. En el próximo lustro, se prevé intervenir en 25 inmuebles, que son los calificados como «obxectivo de actuación prioritaria», mientras que otros 20 integran un listado secundario por si hiciese falta cambiar los planes sobre la marcha. La inversión global supera los 15 millones, cantidad que será financiada con la venta de edificios y transferencias de capital.